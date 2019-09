50 kilometer kappgang er alltid blant de tøffeste konkurransene i friidretts-VM. Men nattens kraftanstrengelse i 30 varmegrader, med luftfuktighet på over 90, var direkte helsefarlig.

En tydelig preget Haukenes mente varmen bidro kraftig til at han fikk fire advarsler, og dermed kastet ut av løpet.

– Ja, definitivt, sier han.

– Bedt om å boikotte

Etter løpet innrømmet nordmannen at flere av konkurrentene snakket sammen om å boikotte konkurransen i den ekstreme varmen. Det var franskmannen og verdensrekordholder Yohann Dinize som sto bak.

– Jeg fikk en melding av Diniz før løpet der han spurte om jeg ville være med på en boikott.

– På grunn av forholdene?

– Ja. Jeg tror han ønsket at vi skulle gå inne på stadion. Men det hadde blitt rart å gå over hundre runder der med så mange deltagere.

– Var det flere som snakket om dette?

– Ja. det har vært noen som har snakket om det. Men jeg hadde lyst til å kjøre her ute. Det er likt for alle. Dessuten er det god trening foran Tokyo OL, der det kommer til å være like forhold som her.

Mannefall

Men flere av de som kom i mål hadde nok en enda verre dag på jobben enn Haukenes. Ambulansen gikk i skytteltrafikk fra løypa til sykestua, og et titalls utøvere ble rullet ut fra målområdet i rullestol.

Vinnertiden var et hav bak verdensrekorden, så hele konkurransen ble en tilnærmet parodi der flere av forhåndsfavorittene ga seg tidlig.

Den norske legen Ove Talsnes er klar i sin tale.

– Dette er ikke sunt, men så definerer man heller ikke toppidrett i Norge som sunt. Vår jobb som idrettsmedisinere er å redusere skader, sier Talsnes til TV 2.

Han forteller at Haukenes ikke lot seg påvirke av boikottsnakket før løpet. Og roser nordmannens innstilling.

– Jeg var aldri redd rent fysisk for Håvard underveis. Vi hadde god kontroll. Og jeg synes de fleste nasjonene var ansvarlige og tok ut utøverne sine av løpet før det gikk galt.

– Men det er litt moro også?

– Nei, dette er ikke litt moro. Det er kjempemoro, ler Talsnes.

God læring

Både for legeteamet, og Haukenes selv ble dagen en god læring på det som er det store målet - nemlig OL i Tokyo neste år.

– Jeg må bare ta med meg det jeg lærte her i dag. Jeg må være ærlig å si at det var mye jeg kunne gjort annerledes. Jeg burde latt de andre gjøre mer jobb. Jeg burde gjemme meg mer bak de andre konkurrentene. Når jeg får min første advarsel ligger jeg fremst i en stor gruppe. Der burde jeg gjemt meg, sier Haukenes.

Også Talsnes kommer fra det med mye læring.

– Dette har vært kjempenyttig i forhold til det vi møter i Tokyo. Det er ikke ofte man bruker VM som læringsarena, men i dag så ble det sånn, sier han.