Et lite uhell kan være nok. Plutselig står man der med knust skjerm, og spørsmålet melder seg: reparere telefonen hos en forhandler eller hos han fyren på senteret som også fikser sko og filer nøkler?

Det er som regel penger å spare på å gå for en uoriginal skjerm, men nye iPhone 11 vil sørge for å minne eieren på det om den ikke får forskriftsmessig service.

På iPhone 11, 11 Pro og 11 Pro Max vil det nemlig komme opp en melding om det er byttet til en uoriginal skjerm.

«Kan ikke bekrefte at denne iPhonen har ekte Apple-display», står det på meldingen som dukker opp.

Mulige problemer

Meldingen vil dukke opp på låseskjermen i fire dager. Deretter flyttes meldingen til «Settings»-menyen. Til slutt ender meldingen opp i «Settings -> General -> About».

Apple forteller om denne egenskapen i de nye telefonene i et support-dokument som ble publisert 24. september. Funksjonen er omtalt på en rekke teknologinettsteder, blant annet The Verge.

Apple går gjennom en lang liste over problemer som kan oppstå om skjermen byttes på feil måte eller om det monteres en uoriginal skjerm. Det handler blant annet om problemer med farger, lysstyrke og trykkefunksjoner. Om jobben ikke gjøres skikkelig, kan dessuten batteriet skades. Det kan igjen føre til overoppheting og skader, påpeker Apple.

Batteri-advarsel

Det kan også komme en ytterligere melding om at Apple har oppdatert enhetens informasjon som brukes i telefonens servicehistorikk. The Verge tolker dette slik at en uoriginal skjerm kan bli brukt mot kunden om det skulle oppstå behov for andre reparasjoner på telefonen på et senere tidspunkt.

Nylig introduserte Apple en annen advarsel som popper opp om man bytter til et uoriginalt batteri. Apple begrunnet det ut fra sikkerhet, men kritikere mener det samme argumentet ikke kan brukes når det gjelder skjermer.

Uansett vil folk som ønsker å kjøpe en brukt iPhone 11 kunne faststlå uten videre om telefonen har en original skjerm eller ikke.