Alexis Sánchez var involvert i mye da Inter slo Sampdoria 3-1 borte lørdag.

Da Inter tok ledelsen var det fordi et skudd fra Stefano Sensi endret retning i Sánchez . Det gjenstår å se om det blir Sensi som ender opp med å bli stående som målscorer, men skuddet hadde i alle fall retning mot mål.

Da han satte ballen i mål like etterpå, var det ikke noen tvil om hvem som skulle krediteres.

Sensi spilte fri Sánchez på bakre stolpe, og chileneren hadde en enkel jobb med å sette inn 2-0.

Like før pause markerte han seg ved å pådra seg et gult kort for en takling bakfra, og like etter pause kom det andre gule.

En god Lautaro Martinez-sjanse endte med redning, og Sánchez luktet på returen. I duell med Julian Chabot gikk han overende, men dommeren svarte sporenstreks med først å dele ut et gult kort, og deretter det røde.

En VAR-sjekk av tv-bildene gjorde ikke at Sánchez frikjent, og dermed måtte han tusle i garderoben. Nå må han stå over neste ukes toppkamp mot Juventus.

Jakub Jankto reduserte for Sampdoria ti minutter ut i andre omgang, men Roberto Gagliardini sørget for at det endte med 3-1-seier for Inter.

Antonio Contes menn har nå vunnet sine seks første kamper.

– Å komme i en slik situasjon og ende opp med seier, er noe som styrker oss. Det hjelper oss med å innse at vi kan konsolidere suksessen og fortsette å spille vår fotball selv når vi er ti mann. Når det er sagt, hadde jeg foretrukket ikke å være i den situasjonen i det hele tatt, sier Inter-trener Antonio Conte ifølge Football-Italia.