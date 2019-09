Rosenborg-Brann 0-0

Det endte 0-0 i oppgjøret mellom Rosenborg og Brann på Lerkendal lørdag kveld.

Dermed blir Rosenborg værende på 4. plass. Avstanden opp til serieleder Molde er ni poeng. Og da har Rosenborg en kamp mer spilt enn moldenserne.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener trønderne nå kan glemme seriegullet.

– Rosenborg har nok hatt en liten drøm om at de kan ta igjen Molde, men om det skulle vært muligheter for det måtte de nok ha vunnet i kveld. Molde har en veldig solid luke ned til Rosenborg nå, og nå er det heller ikke veldig mange kamper igjen å spille, sier Mathisen.

Brann blir værende i ingenmannsland.

– For Brann var dette resultatet en opptur, for poeng på Lerkendal er godkjent når vi ser på hva Brann har prestert den siste tiden. Mange Brann-supportere har etterlyst mer offensiv og underholdende fotball, men jeg tror nok alle de forstår at det ikke er på Lerkendal man virkelig skal briljere.

Snytt for straffespark

Det var målløst ved pause etter en jevnspilt omgang. Pål André Helland burde gitt trønderne ledelsen da han kom alene med Håkon Opdal etter et kvarter, men Opdal fikk fingertuppene på avslutningen til Helland. En klasseredning av Brann-veteranen.

Like før pause fikk Alexander Søderlund stå helt umarkert på bakerste stolpe, men den normalt treffsikre spissen headet ballen svakt utenfor.

Brann produserte ikke stort. Thomas Grøgaard fikk bortelagets største mulighet etter en drøy halvtime, men havnet i ubalanse da han skulle avslutte. Brann-fansen ropte på straffespark, noe TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener de burde fått.

– Grøgaard blir helt klart hindret av Meling, og i den situasjonen blir Brann snytt for straffespark. Man skal ikke bli straffet av dommer for å holde seg på beina, men det blir Grøgaard i den situasjonen, sier Mathisen.

Opdal med feberredning

Rosenborg la et voldsomt press på Brann etter pause. Søderlund fikk en ny stor mulighet 67 minutter ut i kampen, men et tigersprang fra Opdal hindret RBK-ledelse.

Brann og Gilbert Koomson kunne fort røvet med seg alle poengene, men ghaneseren skuslet bort en god mulighet med ti minutter igjen. Dermed endte det målløst i storkampen.