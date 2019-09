For over åtte år siden lå det et hav av roser utenfor kirken, få dager etter terrorangrepet som kostet 77 mennesker livet. Nå er rosehavet foreviget i jern.

– Angrepet er noe som henger ved meg for resten av livet. Noe av det viktigste for meg er å oppleve at det aldri blir glemt, sier Aleksander Sandberg.

Gjemte seg under sofa

Aleksander var 15 år da han var på Utøya. Han overlevde skytingen ved å gjemme seg under en sofa. Han sier livet i dag er opp og ned, men jevnt over går det videre.

Lørdag avduket han en jernrose med skriften «Til deg». Den har han selv laget sammen med kjæresten sin.

– Det er veldig fint å få lov til å være med å bidra til dette kunstverket. Det er veldig fint å få se det ferdig, med så mange bidrag som det er. Det betyr veldig mye for oss, sier han.

FOLKSOMT: Rundt 900 jernroser er avduket. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Smeder fra hele verden

Det er kunstnerne Tobbe Malm og Tone Mørk Karlsrud som sammen med smeder fra hele verden har gjenskapt øyeblikket med rosehavet.

– Rosene er et symbol på den sterke manifestasjonen av demokrati, kjærlighet og åpenhet. For meg handler det om en følelse, og jeg forsøker å fange det øyeblikket, sier Malm.

TIL STEDE: Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV) og kronprinsparet var med da rosene ble avduket. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det har vært mye diskusjoner rundt hvor minnesmerkene etter 22.juli skal være, og om minnesenteret kunne fortsette å være i regjeringskvartalet eller ikke.

I dag var også kronprinsparet til stede utenfor domkirken. Byrådsleder Raymond Johansen sier det er godt å se at jernrosene er ferdige.

– Dette har vært et etterlengtet minnesmerke. Dette blir fint, det blir et godt sted for mange å komme og reflektere, og også et symbol på noe veldig viktig, sier han.