Emilio Álvarez har vært keepertreneren til David De Gea i Manchester United siden 2016, men han har nå forlatt Old Trafford.

– Jeg vil takke Emilio for all hjelp og hardt arbeid siden jeg kom tilbake. Vi ønsker ham lykke til i fremtiden, sier United-manager Ole Gunnar Solskjær.

David De Gea har tidligere fullrost Álvarez, som har fått en del av æren for at De Gea var regnet som verdens beste keeper.

Det gis ingen forklaring på hvorfor Álvarez forlater Manchester United nå. Daily Mail skriver at keepertrenerens metoder ble diskutert i Solskjærs støtteapparat da David De Gea gjorde flere tabber forrige sesong.

Samme avis melder også at Álvarez skal ha hatt et anstrengt forhold til keeperne i køen bak De Gea. I tillegg ble tidligere akademitrener Richard Hartis hentet tilbake til klubben av Solskjærs for å være keepertrener.

Emilio Álvarez arbeidet med De Gea også under tiden i Atlético Madrid.

David De Gea signerte nylig en fireårskontrakt med Manchester United. Den gjør spanjolen til Premier Leagues best betalte spiller nå som Alexis Sánchez er lånt ut fra Manchester United til Inter for hele denne sesongen.

