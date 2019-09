Hedda Hynne er i sitt livs form, men maktet akkurat ikke å ta seg til VM-finalen på 800-meter i Doha lørdag.

29-åringen hang godt med til å begynne med, men havnet bak fire andre løpere. Hun dro til med en voldsom avslutning og ble nummer tre i sitt semifinaleheat. Tiden 2.01,03 holdt dog ikke, og hun blir ikke å se i finalen mandag.

– De siste 100 meterne tenkte jeg seriøst bare på Norge, Norge, Norge, at jeg løper for Norge, sier Hynne til TV 2.

Hun skulle gjerne vært i et raskere heat. Da tror Hynne at hun kunne nådd finalen.

– Jeg er egentlig veldig godt fornøyd med hvordan jeg gjør det. Det er veldig mange gode jenter med. Jeg måtte vært i topp to for å gå videre. Jeg skulle gjerne vært i et heat som gikk fortere, sier hun.

De to beste fra de tre semifinaleheatene gikk direkte til finalen. Også de to beste tidene utenom dem kvalifiserte til finale. Der var Hynne sju tidels sekund unna.

Heller ikke i London-VM for to år siden klarte Hynne å ta seg til finalen. Da endte hun på 12.-plass. Hun kom aldri til start i EM i Berlin sist sommer. Hennes personlig rekord på distansen er 1.59,87.

Caster Semenya er regjerende verdensmester på distansen.