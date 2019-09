Vidunderbarnet lei aldersmaset: – Det er det samme hele tiden. Det er nok nå

Se og følg herrenes fellesstart på søndag fra 09:00 her!

Belgieren, som har hatt en nesten uvirkelig god første sesong på seniornivå, blir av flere trekt frem som en mulig medaljekandidat på fellesstarten - til tross for hans beskjedne alder.

Og nettopp det med alderen må vi i media slutte å skrive om, mener Evenepoel.

– Jeg gjør mitt beste, jeg har resultater, jeg gjør jobben min, og, ja, jeg er bare 19, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg gjør bare jobben min og gir alt, sier en litt småfrustert Evenepoel til TV 2.

– Jeg tror det er ment som et kompliment.

– Jeg vet at folk mener det som et kompliment, men det er bare et tall. Det irriterer meg ikke, kanskje, men det er det samme hele tiden. I fjor sammenlignet alle meg med Eddy Merckx. Jeg er glad ingen gjør det lenger, så ikke begynn med det igjen, men det er det samme med alderen min. Alle nevner det hele tiden. Og det er nok nå. Alder er bare et tall, sier Deceuninck-Quick Step-rytteren.

– Jeg blir ikke nervøs av VM

Evenepoel vant både tempoen og fellesstarten i junior-VM og junior-EM i fjor, og han hoppet deretter over hele U23-klassen og ble proff før årets sesong.

Resultatene i hans første år blant seniorene har mildt sagt vært oppsiktsvekkende: seier å klassikeren Clásica San Sebastián, seier på tempoen i EM, etappe - og sammenlagtseier i Baloise Belgium Tour, og etappeseier i Adriatica Ionica Race.

Men til tross for at han altså tok sølvmedaljen på onsdagens individuelle tempo, bak Rohan Dennis, så har Evenepoel dårlige nyheter å komme med til de som har satt penger på at han også skal ta medalje på fellesstarten.

– Jeg kjenner min plass. Det er mitt første senior-VM, så jeg forventer ikke så mye av meg selv. Jeg er her for å hente erfaring, for å lære, for jeg har bedre muligheter de neste årene. Neste år kommer VM-løypen til å være veldig kupert, så i år handler det om å hente erfaring og hjelpe laget så mye som mulig. Om jeg gjør det, så vil jeg være fornøyd med VM - og med sesongen min generelt, selvsagt, sier han.

– Blir du nervøs før et slikt ritt, eller er du ikke typen som blir nervøs?

– Jeg har allerede syklet en del store ritt, og VM er jo som andre store ritt. Forskjellen er at rittet kommer med en trøye. Så det er en spesiell anledning. Men jeg blir ikke nervøs av VM, nei.

Wellens: – Jeg er kapabel til å vinne

Evenepoel er en del av et ekstremt sterkt belgisk lag i Yorkshire.