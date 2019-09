Lørdag kveld kunne man igjen se kjendisene svinge seg på parketten i Nydalen.

For første gang i år måtte to par ut i en nervepirrende duell. Det ble mellom Trine Haltvik og Jan Tore Kjær som hadde fått færrest seerpoeng.

Etter de endelige seerstemmene var telt opp, ble det klart at det var Kjær og hans dansepartner Tone Jacobsen som måtte legge danseskoene på hyllen og forlate konkurransen.

– Jeg leverte det beste jeg kunne, bedre kunne jeg ikke gjort. Jeg har hatt det kjempegøy, en fantastisk fin gjeng som jeg kommer til å savne. Jeg er fornøyd jeg, sa hockeyprofilen etter det ble kunngjort.

Viktig øyeblikk

Kveldens tema var «et øyeblikk som har betydd mye». Deltakerne skulle dermed velge en hendelse fra sitt eget liv som de skulle skildre gjennom sitt dansenummer.

Kjær valgte å trekke frem øyeblikket da han sluttet i Vålerenga Ishockey etter 19 år, og ble hyllet av hele stadion. Sangen han hadde valgt til paso doble-dansen passet kanskje dessverre litt for godt i kveldens sending: «Time To Say Goodbye».

I følge tilbakemeldingene fra dommerne derimot skulle man tro at han kunne bli å se i konkurransen litt lengre.

– Jeg fikk gåsehud. Forrige uke var du stressa, men nå løfter du deg veldig. Teknisk er du der, meddelte dommer Egor Filipenko.

Klinte til

YouTuberen Victor Sotberg har gjennom hele programmet vært åpen om utfordringene han møtte da han var yngre og skjønte at han var homofil. I kveld ønsket han å skildre dette, og klinte selvsikkert til med kjæresten Kenneth Karijord.

– Åh, er det ikke deilig, og kjæresten din – jeg blir helt gæren, jublet dommer Tore Petterson.

Saken oppdateres.