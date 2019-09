Bournemouth-West Ham 2-2

Se kampreferat over!



Joshua King noterte seg for både mål og målgivende da Bournemouth spilte 2-2 hjemme mot West Ham lørdag.

Andriy Yarmolenko ga West Ham ledelsen etter ti minutter. Sébastien Haller fant Yarmolenko inne i boksen, og ukraineren vendte opp før han på lekkert vis sendte gjestene i føringen.

Etter 16 minutter var det Joshua King som satte ballen i mål, men linjemannen var oppe med flagget. Dermed måtte det en VAR-sjekk til, der det viste seg at King var onside da han mottok ballen fra Nathan Aké. Etter en lengre periode med venting, kunne King og co juble for 1-1.

I den andre omgangen brukte vertene kun 27 sekunder på å ta ledelsen. Joshua King mottok ballen like ved 16-meterstreken, der han spilte fri Callum Wilson som iskaldt satte ballen i mål.

Men Yarmolenko og West Ham ga seg ikke. Ukraineren fant Felipe Anderson med en strøken ball mot bakre stolpe. Brasilianeren headet ballen ned til Aaron Cresswell, som dundret inn 2-2.

King står med to mål og to målgivende på sju Premier League-kamper. Hans beste sesong i Premier League målt i antall mål var i 2016/17. Da scoret den norske landslagsspissen 16 ganger.