Tottenham - Southampton 2-1

Hugo Lloris gjorde det vanskelig for sine ni lagkamerater da han prøvde å ta en Cruijff-vending tre meter fra egen mållinje, men forsøket mislyktes og Southampton-spiss Danny Ings kunne pirke inn 1-1-målet.

– Den keepertabben er helt grusom, uttalte TV 2s ekspert Mina Finstad Berg i pausen.

Serge Aurier hadde få minutter tidligere blitt utvist med sitt andre gule kort. Da så det vanskelig ut for Tottenham, men like før pause satte Harry Kane inn 2-1 for Spurs.

Med overtall var det Southampton som kjørte det meste av andre omgang, men Hugo Lloris spilte en fantastisk omgang og leverte flere glitrende redninger, blant annet på et frispark fra James Ward-Prowse og en heading fra Maya Yoshida.

– Måten han har vært etter tabben er beundringsverdig. Veldig imponerende, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Den mentaltreneren har jeg også lyst på, kommenterte Osnes.

Dermed endte det med 2-1-seier for Harry Kane, Lloris og Tottenham.

Tottenham tok ledelsen 1-0 midtveis i første omgang da Tanguy Ndombélé hamret ballen i mål. Ballen gikk imidlertid midt i mål og burde vært stoppet av Southampton-keeper Angus Gunn.

– Han ser bra ut. Han har startet bra, løst situasjonene godt, dekker store flater og bidrar begge veier. Det er en god fotballspiller som jeg tror bare blir bedre og bedre, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Med 2-1-seieren er Tottenham oppe på fjerdeplass, ti poeng bak serieleder Liverpool. Southampton er på 14. plass med sju poeng.