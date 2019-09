Om to uker åpner det restaurerte naturhistoriske museet i Bergen som et helt nytt formidlingsbygg for Universitetet i Bergen.

Men ikke alle de utstoppede dyrene i samlingen til museet skal stilles ut. Til sammen er det tusenvis av fugler og dyr som blir stående på lager.

– Vi ønsker jo at når vi først skal stille ut utstoppede dyr, så skal de ligne på seg selv. Det er en viktig del av formidlingen at dyrene ser ut som de gjør i det virkelige liv, sier zoolog og førsteamanuensis Terje Lislevand, som har vært prosjektleder for opppussingen av Naturhistorisk museum i Bergen.

Men dyrene som ikke får plass i utstillingen blir ikke kastet av den grunn.

– Det var veldig overfylt tidligere, men nå har vi fått ryddet opp litt. Dyrene vil bli tatt vare på. De vil ligge i museets magasin i lang lang tid fremover, sier Lislevand

MANGE DYR: lislevand sier han ikke har full oversikt over det nøyaktige antallet dyr og fugler som er i museets samling, men det er tusenvis. Foto: Klaus Holthe / TV 2

Mange dyr

I løpet av museets over 100 år lange historie har ikke rent få dyr blitt en del av samlingen.

– Her ligger dyr i samlingen tilbake fra 1800-tallet. Mange av dem bærer preg av tidens tann, og noen har bleket pels og flere er oppsprukne. Mange av dyrene er rett og slett ganske ødelagte, sier Lislevand

Samlingen har endt opp med å bli utrolig omfangsrik og verdifull, og Lislevand forklarer at samlingen er verdt mer enn kun kroner og øre.

– Det er klart det er store verdier her i ren pengeverdi, men ikke minst de naturhistoriske- og kulturhistoriske verdiene i denne store samlingen som har blitt bygd opp gjennom så mange år.

Uheldige

Ikke alle av museets utstoppede dyr er helt identiske med sine levende slektninger. Zoologen forklarer at de spesielt tidligere gjorde ting på en litt annen måte, for eksempel på rovdyrene, der målet var å få dem til å se skumle ut.

– Ettersom tiden har gått har denne tigeren blitt veldig blek. For å prøve å gjøre noe med det, var det noen som fant på at de skulle restaurere fargene litt. Tigeren ble spraylakkert for å friske opp fargene, sier Lislevand.

Når man skal lære om hvordan dyrene ser ut, er det viktig at den som har utstoppet dyret har gjort en god jobb.

– Det er viktig at dyret ser ut slik det så ut når det var i live, og helst portrettert på en måte som viser dem mens de gjør noe, sier Lislevand.