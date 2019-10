Advarer mot tannlege-behandling i utlandet

Det europeiske senteret for smittevern (ECDC) har et eget atlas over utbredelsen av ulike mikrober og hvor stor andel som er resistente mot ulike antibiotika. I Norge er null prosent av den vanlige bakterien Klebsiella pneumoanie resistent mot karbapenemer, som er den mest bredspektrede typen antibiotika man bruker i Norge. Det viser ECDCs oversikt.

I Hellas er resistensen i den samme bakterien 64,7 prosent (2017-tall). Det betyr at to tredeler av de som pådrar seg en lungeinfeksjon med Klebsiella i Hellas, ikke vil kunne behandles med vanlige effektive antibiotika.

«Medisinens klimakrise»

Antibiotika redder millioner av liv ved å ta knekken på bakterieinfeksjoner. Men om antibiotika brukes i for stort omfang eller ikke brukes på riktig måte, kan det utvikles bakterier som tåler antibiotika.

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et økende problem i hele verden. Om man ikke kan tilby effektiv behandling med antibiotika, kan det bli vanskeligere å gjennomføre for eksempel kirurgiske inngrep og kreftbehandling.

Aleksander Rygh Holten kaller antibiotikaresistens for «medisinens svar på klimakrisen».

– Vi risikerer at mennesker igjen dør av akutte infeksjoner som vi i dag ser på som helt banale, som for eksempel urinveisinfeksjoner, sier han.

Stor oppgave

Utviklingen kan snus, men det krever en enorm innsats internasjonalt.

– En må redusere kraftig i bruken av bredspektret antibiotika. Dette gjelder hos mennesker, men også i industri og landbruk. Her har det norske landbruket vært veldig gode, men internasjonalt er det ille, sier forskeren.

– Hvor farlig er det å bli smittet av en resistent bakterie?

– Å få en infeksjon av resistente bakterier kan i ytterste konsekvens være dødelig. Det er svært få dødsfall i Norge på grunn av antibiotikaresistens i Norge, men i verden for øvrig – også i Europa – er dette vanlig.