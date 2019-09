Den nederlandske veteranen Annemiek van Vleuten (36) tok VM-gull på kvinnenes fellesstart. Hun vant foran Anna van der Breggen (Nederland) og Amanda Spratt (Australia).

– Over 100 km i solobrudd. Det er helt vanvittig. Hun knuser resten av feltet, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Det var Van Vleutens første VM-gull på fellesstart. Hun har tidligere blitt tempoverdensmester to ganger.

– Det var en crazy plan. Men det var egentlig ikke planen. Jeg skulle kjøre hardt i stigningen, men så at jeg fikk en luke. Da fortsatte jeg bare, sier en overlykkelig van Vleuten.

Med 105 kilometer igjen satte van Vleuten inn et voldsomt rykk i et bratt parti. Ingen var i nærheten av å følge 36-åringen. I løpet av to kilometer fikk hun et forsprang på ett minutt.

– Dette er utrolig tøff kjøring av van Vleuten, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Se rykket i videovinduet øverst!

Det dannet seg en forfølgergruppe bak van Vleuten. Den bestod av Anna van der Breggen (Nederland), Elisa Longo Borghini og Soraya Paladin (Italia), Chloe Dygert Owen (USA), Amanda Spratt (Australia), Clara Koppenburg (Tyskland), Cecilie Uttrup Ludwig (Danmark) og Lizzie Deignan (Storbritannia).

Men forfølgerne tapte tid hele veien. Med 46 kilometer igjen hadde avstanden fra van Vleuten til de åtte bak økt til over to minutter.

– Det må jo være tidenes soloraid hvis det skulle gå helt inn, utbrøt Paasche.

Med 34 kilometer igjen angrep den amerikanske tempomesteren Dygert Owen i et forsøk på å hente inn van Vleuten. Dygert Owen satte opp et voldsomt tempo, og nærmet seg van Vleuten sakte, men sikkert.

– Det er oppsiktsvekkende. Hun har kjørt inn ett minutt på èn runde, sa Paasche med 28 km igjen.

Men van Vleuten hadde krefter på lager og holdt Dygert Owen på trygg avstand til mål. Lenger bak tok Spratt og van der Breggen opp jakten på Dygert Owen. Og de nærmet seg fort. Da den amerikanske jenten syklet ut på den siste runden hadde hun bare ni sekunder ned til duoen. Med 12 kilometer igjen ble hun tatt igjen. Senere måtte Dygert Owen slippe Spratt og van der Breggen. Med fem kilometer igjen rykket van der Breggen fra Spratt.

Susanne Andersen ble beste nordmann på 29. plass. Stine Borgli og Ingvild Gåskjenn brøt underveis.