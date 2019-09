I kveld er det duket for femte runde av dansekonkurransen i Nydalen, hvor ni gjenværende kjendiser skal i ilden sammen med hver sin proffdanser.

Se skal vi danse i kveld kl 19.30 på TV 2 eller på TV 2 Sumo.

For hver lørdag får deltakerne et tema som skal formidles gjennom dansen, og kveldens tema er «et øyeblikk som har betydd mye».

For Emilie «Voe» Nereng (23) var valget ganske klart.

– Et av de øyeblikkene som har hatt mest betydning for livet mitt er da foreldrene mine valgte å skille seg, forteller blogg-legenden i TV 2 programmet.

– Det er et veldig tøft tema som egentlig ingen snakker om, fordi det oppleves veldig privat, men det angår veldig mange, sier hun til TV 2.

Ekstra utfordrende

Det ble dramatisk forrige lørdag da Nerengs dansepartner Santino Mirenna fikk skulderen ut av ledd under et løft i dansen, og måtte haste til legevakt midt i sendingen.

Denne uken har derfor tidligere proffdanser og Skal vi Danse-deltaker Ivo Havranek (32) steppet inn som partner for Nereng, ettersom Mirenna har fått beskjed om å holde skulderen i ro i minst ti dager.

I tillegg til å få ny midlertidig partner, har ukens tema gjort dansetreningen litt ekstra utfordrende. Nereng skal danse wienervals til låten «Lost» med Erlend Bratland, en sang hun har valgt selv og som betyr mye for henne.

– Det har vært utfordrende, fordi det har betydd ekstra mye for meg at denne dansen blir bra, Men jeg har allerede fått verdens fineste låt å danse til, og nå synes jeg at dansen er blitt skikkelig bra, forteller hun til TV 2.

– Sånn sett har det vært veldig fint å ha to koreografer, og ikke bare èn. Jeg tror det blir skikkelig fint, som er det jeg håpet på,

Håper noen finner trøst

Den tidligere bloggeren fra Hønefoss tror alle som har opplevd en skilsmisse kjenner på flere av de samme følelsene.

– Enten om man er en person som blir skilt eller om man er barn, så har alle fått kjenne på den samme typen splittelse, og den følelsen av at liksom grunnmuren brister, sier hun i TV 2 programmet.

– Jeg har lært at jeg ikke kan la min lykke avhenge av andre. Jeg må være sterk og selvstendig og finne styrke i meg selv.

Hun håper dansen kan være med på å gi støtte til de som måtte trenge det.

– Om bare noen finner en trøst i det, så har det gitt meg litt styrke igjen, så det er målet med å lage denne dansen, sier det unge danse-håpet til TV 2.