– Jeg holdes som gissel i Norge

– Jeg føler meg som et gissel i Norge, uten rettigheter og uten mulighet å kunne dra hjem til Danmark. Det er en fortvilende situasjon, sier «Jesper» (54) til TV 2.

Han bor i en leid hytte på Østlandet sammen med sin lille datter på to år. Han er både sint og frustrert på det norske systemet.

Fikk omsorgen

Historien startet da han traff en norsk kvinne og de fikk et barn sammen. Forholdet tok slutt i 2017, og de to ble ikke enige om hvem som skulle ha omsorgen for barnet.

Saken havnet i retten, og «Jesper» vant både i tingretten i desember 2018 og i lagmannsretten i juli 2019.

«Jesper» er dansk statsborger og var bosatt i Danmark. Han har hele tiden hatt et ønske om å ta med seg sin datter til Danmark og la henne vokse opp der. Det har begge rettsinstansene akseptert.

Må bli i Norge

Far og datter får imidlertid ikke lov til å forlate Norge før dommen er rettskraftig. Barnets mor valgte å vente til aller siste dag med å anke lagmannsrettens dom til Høyesterett. Dermed må «Jesper» og datteren fortsette å bo i Norge inntil videre.

– Dette kan ikke være riktig. Jeg har mistet leiligheten min i Danmark og jeg mottar ikke lenger trygd i hjemlandet siden jeg ikke er der. I Norge får jeg bare sosialhjelp fra NAV og vi bor her i denne sparsommelige hytta, sier «Jesper».

– Det oppleves som at det er jeg og min lille datter som blir straffet og jeg trodde at norske myndigheter skal tenke barnets beste. Jeg har også en annen datter som jeg ikke nå får sett siden jeg må være her. Det er vondt, sier «Jesper» beveget.

Høyesterett vil trolig komme med en avgjørelse i saken før jul.

Regjeringen koblet inn

Situasjonen til «Jesper» har ført til at flere topp-politikere, i både Norge og Danmark, har engasjert seg. Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti ba nylig den danske sosialministeren svare på om danske myndigheter ville kontakte norske myndigheter for å sikre at barnets rettigheter ble ivaretatt.

Blixt ba også om justisministerens syn på at det eventuelt ble laget en avtale mellom de nordiske landene som går ut på at man kan reise til sitt hjemland mens en dom er under anke, slik at man ikke mister rettighetene sine, spesielt når barn er involvert.

Den danske sosialministeren Astrid Krag svarer slik på henvendelsen fra Liselott Blixt:

– Jeg forstår selvfølgelig at en forelder som har fått den fulle omsorgsretten også ønsker å kunne praktisere den med det samme og reise med barnet til et annet land. Etter min oppfatning ivaretas både hensynet til barnet og hensynet til rettssikkerheten med de gjeldende behov for å regulere området gjennom en avtale mellom de nordiske landene, skriver Krag.