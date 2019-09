I kveld er det klart for femte runde av dansekonkurransen i Nydalen. Det var lenge usikkert om Mirenna kunne danse kveldens wienervals etter forrige ukes skade.

Nå er det imidlertid avklart at Santino må ta det med ro i kveld.

Dermed blir det tidligere Skal vi danse-deltaker Ivo Havranek (32) som stepper dermed inn som reservepartner for Emilie Nereng på parketten.

– Det er ikke noe gøy at jeg ikke kan danse, men jeg fikk ikke lov fra legen å være med, forteller Mirenna til TV 2.

– Men jeg ser at Emilie og Ivo danser veldig bra, og det er veldig bra at Emilie føler seg trygg, sier danseren.

Redd det var over

Etter lørdagens ulykke var Nereng redd hun mistet partneren for godt i konkurransen.

– Lørdagen var ikke spesielt morsom i det hele tatt synes jeg. Vi følte begge på en litt sånn "ånei, nå er det over"-følelse tror jeg, forteller Nereng.

– Santino kan jo ikke bevege skulderen sin på 10 dager, så jeg er veldig takknemlig for at Ivo kunne steppe inn på så kort varsel, og likevel gjøre slik at jeg får levert en dans nå på lørdag, sier den tidligere bloggeren.

Usikkert comeback

Mirenna fikk skulderen ut av ledd da han skulle løfte Nereng forrige lørdag, og hastet til legevakt midt i sendingen.

En stund var det også usikkert om dansetreneren hadde brukket noen bein, men heldigvis «slapp han unna» med skulderen ut av ledd. Foreløpig er det ikke sikkert hvor lenge Mirenna må vente før han kan komme tilbake i konkurransen.

– Det varierer litt fra lege til lege hvor lenge jeg må vente, sier proffdanseren til TV 2.

– Jeg var på treningen i går, men da var det altfor tidlig, skulderen må styrkes opp. Det kan gå fort eller sakte. Men jeg håper det går så fort som mulig, forteller han.

Fortsatt med på treningen

Selv om danseren er borte fra selve parketten enn så lenge, har han fortsatt en finger med i koreografien til Nereng.

– Det er koselig at jeg kan være med og lage koreografi til idag. Jeg skal lage til neste lørdag også, men da håper jeg å være tilbake på parketten selv, sier Mirenna.

Danseren er imponert over hvordan Nereng takler situasjonen.

– Det er ikke så lett å bytte trener, danser og metode. Men jeg synes hun takler det veldig fint, og dansen i dag blir veldig bra, forteller Mirenna.