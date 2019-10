I fotosyntesen blir karbondioksid omdannet til oksygen. Derfor burde mer CO2 i luften i teorien være bedre for plantene. Men slik er det ikke.

Forskning fra USA avslører at økt CO2-nivå sammen med varmen og tørken, gjør maten som vokser i jorden mer usunn, melder CNN.

Tidsmaskin for 2050

På en åker i nærheten av universitetet i Illinois drives en av de mest robuste produsentene for korn og soyabønner.

Et team med forskere ledet av Andrew Leakey har laget en slags tidsmaskin, hvor de prøver å forutse konsekvensene av klimaendringene.

Innenfor et begrenset område av åkeren blir plantene gasset med 25 prosent mer CO2. Det er så mye forskerne regner med at det vil være i atmosfæren i 2050.

Resultatene fra eksperimentet viser at karbonet blir omdannet til sukker. I tillegg får plantene mindre av det gode, som sink, jern og proteiner.

Dette er en av måtene majoriteten av mennesker først vil merke effekten av global oppvarming, ifølge forskerne.

– De som bor i I-land har mulighet til å ta kosttilskudd, og justere det de kjøper på butikken. Men det er over to milliarder mennesker på jorden som er avhengige av korn fra åkre for å få i seg sink og jern, sier Leakey.

Vil merke det mye

Seniorforsker ved CICERO senter for klimaforskning, Bob van Oort, bekrefter at høyere CO2-nivåer vil påvirke maten vi spiser.

KLIMAFORSKER: Seniorforsker ved CICERO, Bob van Oort. Foto: CICERO

– Økt CO2 vil isolert sett gjøre at plantene vokser, uten at de tar opp mer næring. Sterkere vekst, men lik ernæring utgjør mindre ernæring per enhet, sier han.

Van Oort påpeker at det er mange faktorer ved siden av karbondioksid som kommer til å påvirke matproduksjonen.

– Økt ekstremvær med tørke og flom, og økt ozon, vil være destruktivt for plantene, sier han.

Klimaforskeren sier vi kommer til å merke denne utviklingen i stor grad. Både i vår egen matproduksjon, og i det vi importerer fra utlandet. Sistnevnte er spesielt utsatt for varme og tørke.

– Bare de siste to-tre årene har det skjedd ekstreme værhendelser i Norge som har påvirket matproduksjonen mye, sier han.

Ideologi før vitenskap

Professor ved Colombia university, Lewis Ziska, er en av verdens ledende eksperter på hvordan klimaforandringer påvirker planter og landbruk.

Våren 2019 sa han opp jobben sin i landbruksdepartementet i USA fordi han mente at vitenskap ble prioritert etter ideologi.

– Du har rett på din egen mening, dette er et fritt land. Men du har ikke rett på dine egne fakta, sier Ziska.