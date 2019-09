Dette er Norges VM-plan: – En av de beste mulighetene vi kommer til å få

Rytterne som i hovedsak er tiltenkt å «markere farlige brudd» er Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen. Carl Fredrik Hagen, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen får litt mer tradisjonelle hjelperytterroller, men alle er åpne for å gå med i tidlige brudd om omstendighetene skulle tilsi at det er fornuftig.

– Vi har en litt fri rolle, jeg og Amund, og så har vi Kristoff til en spurt. Om vi ikke er avgårde i et brudd, og vi har muligheten til å hjelpe Kristoff, så gjør vi det. Ellers har vi mulighet til å bli med når folk støter og ta den sjansen. Så får vi se hvordan det utvikler seg, sier Boasson Hagen.

Boasson Hagen kommer til VM etter å ha kjørt Vuelta a España som oppladning. Grøndahl Jansen har kjørt Tour of Britain og to belgisk éndagsritt.

– Har du egne ambisjoner i VM, eller er det alt for Kristoff i år?

– Man har jo egne ambisjoner foran et VM når man er i slag og har kjørt godt på forhånd. Men det vil avhenge litt av hvordan løpet utvikler seg. Blir det like hardt som det var i Bretagne Classic (1. september, hvor Grøndahl Jansen ble nummer fem), da blir det små grupper og mann mot mann. Da tror jeg ikke vår sjanse ligger i å spurte. I så fall spurter du i beste fall om en tiendeplass. Så om det blir et slikt løp, så ser jeg for meg at jeg kan utfolde meg. Men er det et litt mer låst ritt, hvor det samler seg på det ene rette strekket etter langesonen på runden, og det ikke er noe sidevind før man går inn i runden, så blir det fort er ritt for Kristoff. Og da skal ikke jeg komme og si at jeg vil spurte mot ham. Da skal jeg klare å legge mine ambisjoner til side og i stedet legge til rette for Kristoff, sier Jumbo-Visma-rytteren.

Kristoffs defensive taktikk

Kristoff ladet opp med å sykle, og vinne en etappe, i Tour de Slovaquie, og 32-åringen «kommer hit for å vinne».

Taktikken, ikke overraskende, vil være av en defensive sorten.

– Jeg føler jeg kjører best når jeg er defensiv, så jeg kommer til å gamble på at det samler seg, så jeg får spart krefter og får en best mulig avslutning, sier han, og fortsetter:

– Vi har mange gode ryttere på laget, selv om vi ikke har fullt lag. Hadde vi hatt ni ryttere, hadde det vært flere å spille på, men nå er vi seks sterke. Så kan vi spille litt på de andre med Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen, som har en bra avslutning, kan gå av gårde i et brudd og vinne sånn. Blir det samlet, er det jeg som er kaptein og meg det blir kjørt for.

– Det blir min jobb å sørge for at vi drar i samme retning

Kristoff føler seg trygg på at lagkameratene i år kommer til å følge planen fra start til slutt.

Det samme gjør Kristiansen.

– Det er en del vinnerskaller på dette laget. Opplever du at det er en homogen gjeng som drar i samme retning?

– Vi vil jo ha vinnerskaller! Jeg har jobbet lenge med U23-landslaget og prøvd å fremelske de typene. Vi kan ikke bare ha typer som er glade i å hjelpe. Vi vil ha de typene, og vi har gradvis kommet dit at vi har flere og er nødt til å håndtere flere på samme lag. For min del er det bare positivt. Så blir det min jobb, sammen meg guttene, å sørge for at vi drar i samme retning og at vi prater direkte til hverandre. At vi gir klare meldinger. Vi trenger ikke, for enhver pris, å være enige, men at vi enes om hva vi går for og hva som gjelder i dag. Det er de vant til fra sine profflag. Men jeg takker ja til litt «farvede» gutter! sier han.

– Opplever du at alle slutter seg opp om taktikken?

– Ja. Man må styre en sånn samtale litt, men alle som en var av samme oppfatning som jeg selv var for hvordan vi skal løse det, sier han.

– Til slutt: er Norge sterke nok til å vinne i år?

– Ja, det en av de bedre mulighetene vi kommer til å få til å vinne gull. Vi har hatt en god del av de, men når løypa er som den her, og vi har de rytterne vi har, så kommer norske syklister til å være toneangivende i mesterskap fremover. Og vi kommer til å være det på søndag også.