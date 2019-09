Helt siden VG ble felt for brudd på fem punkter i Vær Varsom-plakaten, har advokaten hennes, Knut-Asbjørn Solevåg hevdet at Sofie har krav på erstatning.

Oppreisningskrav

– Det skulle bare mangle at Sofie holdes skadeløs hva gjelder pådratte utgifter, men denne saken er av en slik karakter at vi mener hun har krav på en oppreisning. Så får vi se hvordan det utvikler seg videre, sa Solevåg til TV 2 i slutten av august.

Nå bekrefter Solvevåg til Dagens Næringsliv at et oppreisningskrav er sendt.

Utover at kravet skal dekke juridiske kostnader, samt reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med etterspillet til Bar Vulkan-saken, har de sendt et oppreisningskrav et oppreisningskrav til VG.

Peker på Schjenken-saken

Advokaten peker på rettspraksis til oppreisning etter mediesaker, og bruker kravet ambulansesjåfør Erik Schjenken anla mot Dagbladet i 2007.

Schjenken vant i Borgarting lagmannsrett og fikk 200.000 kroner i oppreisning fra Dagbladet. Dagbladets anke ble avvist av Høyesterett.