Over 500 personer hadde møtt opp for å demonstrere mot organisasjonen Stopp Islameringen av Norges (SIAN) markering på Tøyen torg i Oslo lørdag ettermiddag.

Rundt 15 personer deltar på SIANs markering, ifølge politiet.

Hadde med seg egg

– Demonstrasjonen er i full gang på stedet. Det har vært litt kasting av frukt og egg mot SIAN, sa operasjonsleder Tore Solberg i Oslo-politiet til TV 2 klokken 13.45.

– Og det er veldig mye støy fra fløyter og andre gjenstander, fortsatte han.

En time senere beskrev operasjonslederen stemningen som rolig og grei, med mye lyd men uten voldelige tendenser.

Tre personer ble innbrakt før demonstrasjonen startet fordi de beveget seg i et område de ikke hadde lov til å befinne seg i.

Under demonstrasjonen ble ytterligere fem personer bortvist fra stedet fordi de var i besittelse av egg mens de beveget seg mot demonstrasjonen.

Klokken 14.50 var det under ti stykker fra SIAN i området. De ble fullstendig overdøvet av motdemonstranter som lagde støy og ropte «ingen rasisme i våre gater».

– Krysser fingrene

Demonstrasjonen varte til klokken 15. Da begynte SIANs folk å pakke sammen sine ting mens motdemonstrantene ropte «gå vekk».

Politiet opplyser at aksjonen var lovlig.

I timene før markeringen startet hadde flere hundre demonstranter allerede møtt opp.

DEMONSTRERER: Cathrin Solem var blant dem som møtte opp for å demonstrere mot SIANs markering.

– Vi er på stede med både sivile og uniformerte enheter. Vi skal sørge for sikkerheten for begge parter, og passe på at ytringsfriheten er i fokus, opplyste operasjonsleder Tore Solberg til TV 2.

TV 2 har spurt Lars Thorsen i SIAN om kommentar om lørdagens markering. Han opplyser i en sms at han ikke har tid til å kommentere markeringen på grunn av riggearbeidet i anledning markeringen.

Overdøvet markeringen

Motdemonstranter slo på kubjeller, spilte instrumenter og bråkte mest mulig for å overdøve SIANs markering.

– Arne Tumyr i SIAN med frijazz-kom er noe av det mest slitsomme jeg har hørt, skriver Filter-redaktør Harald S. Klungtveit, som har lagt ut en video fra demonstrasjonen, på Twitter.

Ifølge TV 2s reporter på stedet var lyden fra motdemonstrantene såpass høy at det var umulig å høre hva folk sier.