Liverpool slo ut MK Dons i tredje runde av Ligacupen, men nå står klubben i fare for å bli kastet ut av cupen, melder The Athletic.

Midtbanespilleren Pedro Chirivella ble byttet inn i andre omgang til sin første kamp for Liverpool på tre år, men spanjolen oppfylte ikke registreringskravene til å spille kampen.

Saken bekreftes overfor The Athletic både av Liverpool og Det engelske ligasystemet.

Chirivella ble i januar lånt ut til Extremadura, men han skal mangle internasjonal klarering for å kunne ta del i Ligacupen, der han ble byttet inn for Naby Keïta med en halvtime igjen å spille av 2-0-seieren over MK Dons.

Liverpool trodde klareringen kom på plass allerede i juli.

The Times skriver at Liverpool mest sannsynligvis blir bøtelagt, slik Sunderland gjorde for å ha benyttet Ji Dong-Won uten internasjonal klarering i Ligacupen i 2014.

Både The Times og The Athletic skriver imidlertid at det er en mulighet for at Liverpool blir kastet ut av cupen.

Liverpool er trukket mot Arsenal hjemme i fjerde runde tirsdag 29. oktober.