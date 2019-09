Ikke la deg lure av de milde temperaturene - sesongens første snøfall kommer like brått på som vanlig.

– Kalde luftmasser fra Nord-Polen kommer sørover mot oss, og vil gi oss betraktelig kaldere vær, sier meteorolog hos Storm, Cecilie Villanger.

Lavtrykket vil ramme nordlendingene først. I Troms og Finnmark vil nedbøren gå over til sludd og snø lørdag kveld.

– Det kan snø i lavlandet fra lørdag og søndag, spesielt i Finnmark, men også i deler av Nord-Troms, sier Villanger.

Temperaturene i nord kan falle ned til fem minusgrader.

Best i vest

Vestlandet får det varmest i helgen, med temperaturer opp mot 17 grader. Men vestlendingene må nyte mens de kan, for på mandag brer de kalde luftmassene seg sørover.

– Sør-Norges første snøfall inntreffer mandag. Det vil ikke snø helt ned i lavlandet, snøgrensen blir på 300-400 meter på det laveste, sier meteorologen.

Vi har sendt ut gult farevarsel for snø flere steder i #Norge. Fra lørdag kveld ventes det snø i lavlandet lengst nord. Kaldlufta beveger seg videre sørover og mandag ventes det snø over 300 til 600 meter i sør. Les detaljer og hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV ⚠️ pic.twitter.com/sDWbT6O1qj — Meteorologene (@Meteorologene) September 27, 2019

– Tirsdag vil snøværet bevege seg østover, opplyser Villanger.

Fylkene som vil få hvitkledde fjell er Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Hedmark og nord i Oppland.

Møre og Romsdal vil få størst mengde snø, med opp til 30 cm.

Tid for vinterdekk

– Lavtrykket kan føre til snøfokk på de nordlige fjellområdene i Sør-Norge, sier meteorologen.

Hun råder folk til å sørge for at bilen har riktig bekledning, om man skal kjøre over fjellet.

– Glatten og snøfokk gjør at det kan bli ubehagelig kjøreforhold, sier hun.

Men frykt ikke, det verste været vil gå over på et par dager.

– Det vil bli en litt stigende snøgrense til tirsdag, og litt mildere luft, sier Villanger.