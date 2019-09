Det brant fremdeles i huset ved 5.30-tiden lørdag morgen. Det var ikke lenger spredningsfare og den giftige asbestrøyken var redusert, men ilden i skjulte bjelkelag var vanskelig å slokke. Deler av Kopervik sentrum var fremdeles sperret av, får NTB opplyst hos Sørvest politidistrikt.

Politidistriktet meldte først om brannen klokka 1.09. Like før klokka 2 advarte politiet befolkningen i området om røyken fra brannen som fremdeles pågikk.

– Brannvesenet opplyser at det er asbest i røyken, og den siger nordøst mot sentrum. Beboere i området bes holde vinduer og dører lukket. Det jobbes videre med å få folk som er ute å holde seg på god avstand fra røyken, opplyste politiet.

Det var en stund uvisst om noen befant seg i det nedlagte butikklokalet med en leilighet i andre etasje. En person bodde i huset, men politiet fikk til slutt kontroll på at denne personen ikke befant seg inne i bygningen

Røykdykkere fra brannvesenet gjennomsøkte likevel bygget, men måtte avbryte etter et grovsøk fordi det brant for heftig i bygningen.

Klokken 6.22 skriver politiet på Twitter at det er kontroll på brannen, men at innsatsen vil fortsette noen timer fremover. Få minutter før meldte politiet at taket har kollapset, og at det er fare for at veggene i andre og tredje etasje også gjør det. Samtidig meldte de at asbestfaren er over.