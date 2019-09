Ødegaard: Dette er min sterkeste egenskap

– Jeg har aldri tvilt på meg selv. Men det var en periode i Madrid jeg følte var vanskelig. Da følte jeg at jeg ikke leverte på Castilla. Det var ikke alltid at ting fløt like godt, men jeg kjente meg alltid trygg på at jeg hadde ferdighetene til å spille der, påpeker han.

Det er liten tvil om at Martin Ødegaard – som tross alt knapt var konfirmert - kjente det psykiske presset. Det knyttet seg litt da han spilte, og det som normalt sett var en leken unggutt slet med å utfolde seg. Løsningen ble etter hvert nederlandsk fotball og Herenveen. Ødegaard tok et steg tilbake for å kunne ta to steg fram.

– Jeg kjente at jeg hadde det i meg, og derfor var det viktig at jeg fikk komme meg til et sted der jeg fikk tillit og spille. Jeg kom til noen som trodde ordentlig på meg, forteller han.

Resten er egentlig historie allerede. Etter en litt trang start i Nederland, tok Ødegaard gradvis steg. Til slutt var han en av ligaens beste spillere.

Tror på Real Madrid-drømmen

I Nederland fikk Ødegaard tilbake selvtilliten som gjorde at han følte seg klar for spansk fotball. Til tross for at en rekke klubber Europa rundt jaktet ham igjen, var det hos Real Sociedad at Ødegaard følte matchen var best.

Det blant annet fordi at Real Madrid-drømmen ligger der i horisonten. På veien dit er spansk fotball og La Liga som 20-åring et perfekt steg. Men fortsatt er det langt opp og fram, selv om enkelte allerede har tatt til orde for at Martin Ødegaard fra Drammen allerede er klar for å bidra hos Real Madrid. Men som Ødegaard selv er fullstendig klar over: Real Madrid ønsker seg kun verdensklasse-spillere. Martin Ødegaard tror det er realistisk å havne der en dag, men samtidig mener 20-åringen at det inntil videre kan være fornuftig å holde beina på bakken og være litt tålmodig.

– Det er bare spilt seks kamper i La Liga hittil. Forhåpentligvis har jeg mye mer å vise. Det er bare å fortsette jobbe hardt og gjøre det jeg kan for å bli bedre. Så får vi se hvordan det ender, sier han.