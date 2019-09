500.000 marsjerte med Greta Thunberg

Den kanadiske byens sentrum ble til et folkehav fredag ettermiddag lokal tid, da byens innbyggere deltok i klimamarsjen.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) har vært i sentrum av klimadebatten det siste året, og hun tok også sentrum under marsjen i Montreal.

– Jeg er veldig glad for å være her, og det kommer til å bli veldig gøy å enda en gang stå sammen med folk fra andre deler av verden for en felles sak, sa Thunberg under en tale til folkemengden ifølge CBC.

– Det rører meg å se alle her, alle som er så lidenskapelig opptatt av å marsjere og streike, folk fra alle aldre og generasjoner, fortsatte hun.

Klimamarsjen begynte klokken 12 lokal tid, og flere timer etter var gatene fortsatt stappet fulle med folk.

Satte Trudeau på plass

Klimamarsjen kommer midt oppi en valgkampanje i landet, og Thunberg møtte statsminister Justin Trudeau tidligere fredag.

Der stilte hun statsministeren til veggs, og sa at han ikke gjør nok for å motarbeide global oppvarming. De to møttes privat i 15 minutter, før Trudeau dro videre for å delta i klimamarsjen.

Etter møtet ble Thunberg spurt om hun hadde et budskap til Trudeau. Der ga hun klar beskjed om at han ikke gjør nok for klimaet, men sier samtidig at hun gir den samme beskjed til alle politikere hun møter verden over.

MØTTES: Greta Thunberg og Justin Trudeau møttes i et kvarter før klimamarsjen i Montreal fredag. Foto: Ryan Remiorz

– Han gjør ikke nok. Men vi må det, fordi det er et så enormt problem. Dette er system som er galt. Min melding til alle politikere er den samme – bare lytt til forskningen og agér på forskningen, sier hun.

Trudeau selv beskriver Thunberg som «en bemerkelsesverdig ung person» som driver debatten framover.

– Hun er stemmen til en generasjon av unge mennesker som ber sine ledere om å gjøre mer og å gjøre det bedre, og jeg lytter, sa han etter møtet.

– Det er jeg som bestemmer

– Vi bør ta det som et kompliment at vi har så mye innflytelse at folk ønsker å stilne oss, sa Thunberg fredag.

Tidligere denne uken talte 16-åringen for verdens mektigste mennesker, under FNs klimatoppmøte. Siden da har kritikken og spekulasjonene ikke latt vente på seg.

I FN-møtet gikk hun hardt ut mot det mektige publikumet, som hun mener for lengst burde ha tatt tak i klimaødeleggelsene.

«Og alt dere snakker om er penger», var blant kritikken hun rettet mot verdenslederne.

For litt over et år siden satt hun utenfor Riksdagshuset i Sveriges hovedstad med en plakat: «Skolestreik for klimaet». Slik ble verden introdusert for den unge og engasjerte klimaaktivisten - og ringvirkningene av dette bildet skulle vise seg å bli enorme.