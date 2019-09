Nils Eekhoff fra Nederland trodde han hadde vunnet VM-gull da han spurtet først over mållinjen i Harrogate i U23-klassen.

Men drøyt halvtimen etter målgang kom sjokkbeskjeden om at juryen hadde valgt å kaste nederlenderen ut av rittet for å ha fått hjelp av følgerbiler med å komme seg opp til hovedfeltet etter en velt tidlig i rittet.

Krever sterkere bevis

TV 2s eksperter mener Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) må offentliggjøre bilder som viser hvorfor de tok avgjørelsen.

– Jeg håper de har å sterke bevist at de vet at de har tatt den riktige avgjørelsen, for jeg har ikke sett maken. Det var ganske drastisk, sier Thor Hushovd.

– Vi lever i 2019 og da kan det ikke være vanskelig å finne videomateriale som støtter avgjørelsen. Det fortjener Nils Eekhoff og det nederlandske støtteapparatet, for det er en grov overtredelse som skal gjøre at han ikke står på resultatlisten. Det må UCI legge frem, sier Johan Kaggestad.

Ny gullvinner er Samuele Battistella fra Italia. Stefan Bissegger fra Sveits tar sølvet, mens britiske Tom Pidcock rykket opp på pallen.

Hushovd: – Drastisk

Spørsmålet er om Eekhoff kunne vært tatt ut av rittet like etter at regelbruddet var gjort.

– Hvis juryen så dette for noen timer siden, er det en kjempeskandale, mener TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

– Statuer gjerne et eksempel, still opp langs løypen og napp dem ut av rittet, så de ikke trenger å bli verdensmestere først, fortsetter Paasche.

Fra bildene som gikk på TV-sendingen mener Hushovd juryen var for streng.

– For meg ser det ut til å være drastisk å hive ham ut av VM-trøyen.

Tobias Foss var beste nordmann og klatrer opp til en sjetteplass.