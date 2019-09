Nordmannen tok kommandoen tidlig i løpet og i avslutningen tok han det rolig og jogget inn til seier på 49,27. Dermed er han klar for lørdagens semifinale. Skulle han ta seg videre derfra venter finale mandag kveld.

– Det føltes egentlig som jeg fikk en ganske grei reise skal jeg være helt ærlig. Jeg kom veldig godt i gang og gikk hardt ut for å få inn flyten. Så fikk jeg en fin hjemreise på slutten, sier en fornøyd Warholm.

Han fortalte at underlaget i Doha er mulig å løpe på. Dermed ble han naturligvis også spurt om det er mulig å slå verdensrekorden.

– Det er vanskelig å si. Det som er vanskelig her er at det er tre runder. Det gjør det ganske mye vanskeligere for å være ærlig. Men hvem vet, var svaret fra 23-åringen.

Nordmannen løp i august tidenes nest raskeste løp da han kom i mål i Zurrich på 46,92.

Warholm er regjerende verdensmester. Han vant distansen i London for to år siden.

Det er fortsatt ikke klart om Warholm skal løpe 400 meter flatt, men han har selv sagt at han etter all sannsynlighet dropper det.

