Torsdag 6. september 2018 kom daværende politibetjent Amber Guyger hjem sent på kvelden etter jobb i Dallas, Texas.

Ifølge henne selv trodde hun at det var døren til sin egen leilighet hun åpnet, da hun gikk inn i leiligheten til nabo Botham Jean (26).

Hun har forklart at hun ble så skremt av å se en mann i sin egen leilighet, at hun skjøt ham med tjenestevåpenet sitt. Guyger var fortsatt iført uniformen sin da hun gjorde dette.

Jean døde senere av skadene han pådro seg. Få dager etter ble Guyger arrestert og siktet for uaktsomt drap.

Brøt sammen i rettssalen

Denne uken begynte rettssaken mot henne i Dallas County. Guyger står fortsatt ved forklaringen om at hun trodde det var sin egen leilighet hun gikk inn i, og at hun trodde Jean var en innbruddstyv.

Da hun nærmet seg leiligheten, så hun at døren stod på gløtt, og ble allerede da nervøs. Hun sier at hun ble livredd da hun så en silhuett i mørket inne i leiligheten.

– Silhuetten kom gående raskt mot meg. Jeg kunne ikke se hendene. Jeg dro våpenet og ropte: «Få se hendene dine! Få se hendene dine!», sa Guyger under sin forklaring fredag, melder CNN.

– Personen ropte deretter mot meg: «Hey, hey, hey!». Så trykket jeg på avtrekkeren. Jeg var redd for at han skulle drepe meg, fortsatte hun.

I LEILIGHETEN: Her er Guyger avbildet på kroppskameraet til en politibetjent inne i leiligheten til Botham Jean, kort tid etter at hun skjøt ham. Foto: Tom Fox

I løpet av dagens rettsforhandlinger ble hun på et tidspunkt bedt om å vise juryen hva som skjedde da hun åpnet døren til Jeans leilighet den fatale septemberkvelden i fjor.

Guyger slet imidlertid stort med å komme seg gjennom seansen, og begynte å skjelve og gråte ukontrollert. Til slutt valgte dommer Tammy Kemp å avbryte hele forklaringen, før det ble tatt en pause fra forhandlingene.

Avdekket forhold med partner

I forbindelse med den tragiske saken har det også kommet fram at Guyger på det tidspunktet hadde et seksuelt forhold til sin partner i Dallas-politiet, Martin Rivera.

De to hadde utvekslet flere seksuelle tekstmeldinger og bilder dagen Jean ble skutt, men Rivera nekter for at de hadde avtalt å møtes senere den kvelden, slik aktoratet hevder.

AFFÆRE: Under saken har det kommet fram at Guyger hadde et forhold med sin politipartner Martin Rivera, som er gift. Her er Rivera avbildet under sin forklaring mandag. Foto: Tom Fox

Guyger har innrømmet at hun pratet med Rivera via telefon da hun kjørte hjem den dagen, og da hun parkerte bilen sin på det hun trodde var tredje etasje i leilighetskomplekset. I stedet endte hun med å parkere i fjerde etasje, der Jean bodde.

Aktoratet mener at telefonsamtalen med Rivera distraherte henne, og at det var en del av årsaken til at hun parkerte i feil etasje.