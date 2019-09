Foss sjanseløs i spurten om U23-medaljene i VM

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Tobias Foss satt i en firemannsgruppe som så ut til å gjøre opp om de tre medaljene på fellesstarten i U23-VM til Harrogate fredag kveld, men med drøyt én kilometer igjen til mål fikk kvartetten selskap av tre ryttere.

Da spurten startet med 200 meter igjen til mål, var Foss sjanseløs. Nordmannen endte med å bli nummer sju.

– Jeg prøvde å klinke til på et par punkter og se om jeg fikk luke, men jeg var litt for dårlig til å spare i hele dag. Det var ikke veldig mye, men det gikk litt krefter her og der. Jeg hadde ikke den siste lille punchen. I en spurt visste jeg at jeg ikke var helt der oppe, sier Tobias Foss til TV 2.

Nils Eekhoff fra Nederland var sterkest i spurten og ble U23-verdensmester. Italienske Samuele Battistella tok søvlet, mens bronsen gikk til Stefan Bissegger fra Sveits.

– Jeg føler jeg spilte kortene mine greit, men jeg hadde ikke den siste lille punchen. Jeg får dessverre ikke gjort så mye med det, sier Foss.

Det norske laget roses

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd applauderte den norske laginnsatsen.

– Først vil jeg hylle hvordan Norge kjørte. Så sier Tobias at han brukte mye krefter unødvendig, men det må du bruke i en sånn løype. Det er mye vind, lei nedbør og nesten storm i kastene. Det var veldig uflaks at de tre siste kom på slutten. Det var fantastisk levert av hele det norske laget, sier Hushovd.

– Hadde jeg hatt en Hushovd-spurt, hadde jeg tatt det, fulgte Foss opp.

Tobias Foss ble tidligere i år tidenes første nordmann til å vinne Tour de l'Avenir, som ofte kales «ungdommens Tour de France».

Foss blir i 2020 sykkelproff og skal sykle for Team Jumbo-Visma. Der blir han lagkamerat med Amund Grøndahl Jansen.

Lyktes med planen

Etter mesterlig kjøring fra nordmennene endte de opp med tre mann i utbrytergruppen som kjørte seg opp til restene av bruddet som gikk tidlig på etappen. De to kapteinene Tobias Foss og Torjus Sleen fikk med seg Idar Andersen.

Andersen fikk tidlig lov til å prøve seg i brudd, og han fikk med seg den polske tempoverdensmesteren fra 2018, Szymon Sajnok. Foss kjørte seg like etter opp i bruddet, og skulle nyte godt av Andersen hjelp fram til uhellet var ute med 14 kilometer igjen. Forhjulet løsnet for Andersen.

– Det var bittert. Det var utrolig bittert, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.