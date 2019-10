Chelsea-trioen: – Det er en helt annen verden

– Best å være i utlandet

– Det er aldri enkelt å skulle lykkes som fotballspiller. Men veien dit er enklere her enn om man hadde vært hjemme. Jeg merker godt hvordan det er å ikke ha studier eller jobb å forholde seg til i tillegg til fotballen, slik det ofte er i Norge. Her kan jeg fokusere hundre prosent på treningen for å bli best mulig. Akkurat nå tror jeg det er best å være i utlandet, sier Thorisdottir.

Mjelde utdyper det lagvenninnen sier:

– Jeg forstår veldig godt de som ønsker å dra til utlandet når de får tilbudet. Spesielt når de kan se hva vi har fått til de siste årene. Det som skjer her i England nå er ganske stort. Men det er jo synd for Toppserien i Norge sin del at så mange drar, men igjen er det bra for landslaget å ha så mange spillere i gode utenlandske klubber. Per nå er vi 14 av 23 spillere på landslaget som spiller klubbfotball utenfor Norge, forteller Mjelde.

At spillerne har et bedre grunnlag for å maksimere eget potensial langt bedre i utlandet, enn i Norge, er det liten tvil om.

– Den engelske ligaen er mye tøffere, det går mye fortere, man får mindre tid til å tenke. Skal man henge med her må man være skjerpet, hele tiden. Alle lagene er gode. Det finnes ingen kamper her som vi kan ta lett på. Man fikk ikke nødvendigvis den samme matchingen hver helg hjemme i Toppserien.

Den norske trioen virker å trives i hverandres selskap, og ikke minst i storklubben Chelsea. Ferdig trent, ferdig dusjet, ferdig spist, ferdig med møter og restitusjon, er det på tide å vende snuten hjemover før akkurat det samme gjentar seg neste dag. Hver dag jobbes det knallhardt for å ta nye steg, utvikle seg enda mer. Det er noe stort på gang innen kvinnefotballen, vi ser det på det norske landslaget og i klubbhverdagen til våre beste kvinner. Thorisdottir avslutter med et glimt i øyet:

– Vi kan jo spille fotball vi også. Nå gjelder det å holde øyene oppe, sier hun og gjør sine egne så store som mulig før hun forsvinner i latter ut døren på Cobham.