Det over 20 år siden den amerikanske skuespilleren Donna D'Errico løp i sakte film på Santa Monica Beach, iført rød badedrakt.

D'Errico spilte rollen som Donna Marco i TV-seriene Baywatch og søsterserien Baywatch Nights. Ifølge skuespillerens biografi på IMDB spilte hun i 44 episoder i førstnevnte, og 34 episoder i sistnevnte.

Instagram-reaksjoner

Skuespilleren er aktiv på Instagram, og mange av hennes følgere har reagert på at hun ikke ser ut til å være i nærheten av 51 år.

Det er spesielt ett bilde som har fått følgerne til å reagere.

– Klar for stranden, skriver den bikinikledde skuespilleren i et innlegg fra august.

– 51 år. Hvordan er det mulig? skriver en følger.

– Hvor gammel kan du være? 20? skriver en annen.

Andre følgere spør og graver for å finne ut hva hun gjør annerledes enn andre for å holde seg i form, mens noen spekulerer i at bildet er redigert.

Bildet har fått over 1200 kommentarer, langt over det bildene hennes pleier å generere av respons.

Fortsatt som skuespiller

Til tross for at hun ikke har fått den samme stjernestatusen som skuespiller-kollegene David Hasselhoff og Pamela Anderson har D'Errico fortsatt som skuespiller og regissør. I tillegg har hun startet opp sitt eget e-sigarettmerke.

D'Errico var tidligere gift med Mötley Crüe-musiker Nikki Sixx.

Baywatch, som egentlig ble lagt ned etter bare én sesong i 1989, endte til slutt som en av tidenes mest sette TV-serier. Serien ble også en fast leverandør av nye fjes til sladderpressen verden over, på både godt og vondt.