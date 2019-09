I juli ble det bekreftet at Caster Semenya ikke fikk lov til å forsvare VM-tittelen uten å ta hormonbehandling.

Dette på grunn av en regel som ikke tillater utøvere med et naturlig høyt testosteronnivå å løpe distanser på opptil en engelsk mil (1609 meter).

I tillegg er Francine Niyonsaba og Margaret Wambui utestengt av samme grunn, begge medaljevinnere i Rio-OL.

Hynne tror fraværene vil gjøre det lettere for henne å nå en VM-finale.

– Jeg synes det er viktig å poengtere at de er tvekjønnet. Det er derfor de ikke er med, ikke bare på grunn av testosteronet. Der er det en naturlig svingning hos alle kvinner, sier Hynne til TV 2.

29-åringen fra Skien ble fredag klar for semifinalen etter å ha løpt på 2.02,49.

– Men det er klart at det er mer åpent på grunn av det. Kanskje spesielt fordi Caster (Semenya) har vært soleklar nummer én. Da har du en ekstra plass. Du ser på alle de andre heatene at det har gått jevnere hele sesongen. Det er ikke like stort sprik på tidene, påpeker Hynne.

– Viktig å beskytte kvinneklassen

– Er det en fordel for deg?

– Både òg. Jeg har vært god for veldig gode tider i år, men har ikke vært i felt som har gått fort nok. Det er noe du har lyst på, svarer hun, før hun fortsetter:

– Samtidig, i det mesterskapet her, er det så klart en fordel. Spesielt ville Caster vært favoritt, og de to andre er dødsgode. Første, andre og tredje i OL sier sitt.

Hynnes personlige rekord er 1.59,87. Den er fem og et halvt sekunder svakere enn Semenyas.

– Er du glad for at det er blitt som det er blitt?

– Jeg mener at det er viktig at vi beskytter kvinneklassen innenfor rimelighetens grenser.

– Klar tale?

– Ja, svarer Hynne kontant.

Semenya sterkt uenig

Semenya har hele tiden vært sterkt uenig i utestengelsen. Etter Diamond League-løpet i USA i juni, som ser ut til å være hennes siste, slo hun fast at det er en juridisk kamp og at hun ikke kommer til å gi opp.

Sørafrikaneren vant løpet. Etterpå sa hun følgende til TV 2:

– Dette er ikke viktig for meg. Jeg gjør dette for folk som støtter meg, og dem jeg kan inspirere. Jeg har oppnådd alt jeg har drømt om, verdensmester og olympisk mester. Så den kampen jeg fører gjør jeg for mitt folk. Jeg gjør det for den neste generasjonen.

– Hva er din beskjed til IAAF som vil stenge deg ute?

– Ingenting. De får holde på med sitt, sa Semenya.