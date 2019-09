Fredag besøkte prins Harry (35) Angola for å sette søkelyset på de livsfarlige landminene som er lagt ut over store deler av landet, skriver ABC News.

Dette er ikke første gang et medlem av den britiske kongefamilien besøker Angola for å sette søkelyset på dette. Prinsens mor, prinsesse Diana, gjorde det samme for over 20 år siden.

Gjenskapte bilde

Bildet fra 1997, av prinsessen ikledd en beskyttende maske og vest, gikk verden rundt, og satte mineryddingsarbeidet på kartet.

Prinsens mor omkom i en bilulykke senere samme år.

Nå har prinsen gjenskapt bildet ved å selv gå gjennom et mineryddingsområde.

Både Diana og Harry besøkte Angola i samarbeid med den veldedige organisasjonen Halo Trust, som samarbeider med Angolas myndigheter for å gjøre landet fritt for miner innen 2025. Ifølge organisasjonen er det fortsatt mange miner igjen i landet.

– Dypt knyttet til stedet

Til ABC News forteller flere organisasjoner at de håper at prinsens besøk vil ha like stor effekt som da hans mor besøkte landet, og at det vil hjelpe med å vise hvor farlige og vanlige minene fortsatt er.

Under besøket ble prinsen tatt i mot av guvernør Joana Lina, som også gjorde det samme under Dianas besøk i 1997. Sammen besøkte de stedet hvor Diana ble avbildet, som nå er ryddet for miner. Området består nå av skoler, boliger og bedrifter.

Torsdag talte prinsen om reisen i Botswana.

– Jeg kom hit i 1997 og 1998, rett etter at min mor døde. Det var et fint sted å reise til for å komme seg bort fra alt. Nå føler jeg meg dypt knyttet til dette stedet, og til Afrika, sier prinsen.