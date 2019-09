Kristoff ble overrasket da han testet VM-løypen

Alexander Kristoff er tydelig på at han er i Yorkshire for å bli verdensmester søndag.

– Jeg har tro på at jeg er sterk nok, gjentar 32-åringen når TV 2 møter ham fredag.

Torsdagens treningsøkt i VM-løypen har ikke gitt mindre tro på at det kan bli gull.

– Jeg fryktet nesten at den skulle være hardere. Jeg har hørt så mye om at den skal være hard, så jeg er ikke avskrekket av den løypen, men det kommer til å være på grensen for min del. Bakken er ikke så hard, jeg har vunnet i hardere løyper, sier Kristoff.

Samtidig håper han på hjelp fra værgudene, for det vil være en fordel å slippe regnvær.

– Da blir løypen lettere. Jeg kjører ikke dårlig i regn, men det er mest fordi at man mister mye fart når det er regn. Utforkjøringene er ganske tekniske og det er ofte en skarp sving i bunnen og rett i ny bakke. Er det tørt, kan man kjøre ganske fort ned og bakken starter lengre oppe. Blir det regn, må man bremse og det blir på en måte hardere, sier Kristoff.

Vil ha flere muligheter

Team UAE Emirates-rytteren varsler at han kommer til å kjøre defensivt.

– Jeg føler jeg kjører best når jeg er defensiv, så jeg kommer til å gamble på at det samler seg, så jeg får spart krefter og får best avslutning, sier han.

Alexander Kristoff mener de må ha flere muligheter, for de har ikke et lag som kan kontrollere det inn alene.

– Vi har mange gode ryttere på laget, selv om vi ikke har fullt lag. Hadde vi hatt ni ryttere, hadde det vært flere å spille på, men nå er vi seks sterke. Så kan vi spille litt på de andre med Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen, som har en bra avslutning, kan gå av gårde i et brudd og vinne sånn. Blir det samlet, er det jeg som er kaptein og det blir kjørt for.

Kristoff vil ikke kommentere om han har lovet lagkameratene en bonus dersom han stikker av med VM-gullet, men han er trygg på at hele laget kommer til å kjøre for ham dersom det blir en samlet spurt på søndag.

– Vi kommer til å snakke underveis. Med 50 kilometer igjen får vi vurdere hva vi har tro på, men vi må være med på det som skjer, for det kan gå siste runde også. Jeg må henge med så godt jeg kan, men er det Julian Alaphilippe eller Greg Van Avermaet som går til i bunnen, blir det litt for hardt for meg å henge med. Da er jeg fort i gruppen bak, så da er det fint om en kan nøytralisere foran og som jeg lan gli inn med, men det er ikke sikkert de vil jobbe med en nordmann på hjul, sier Alexander Kristoff og smiler lurt.