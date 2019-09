Sist helg publiserte artist og influencer Tomine Harket et bilde på instagram fra London. På bildet holder en person det som ser ut til å være en joint. Harket selv bekrefter til God kveld Norge at det er marijuana.

Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) reagerer på at unge influencere velger å publisere slike bilder på sosiale medier:

– Bilder som dette er med på å få det til å se mindre farlig ut, sier generalsekretær i NNPF, Kristine Olsen Moss.

Unge tar mest skade

Hun forklarer videre at narkotiske stoffer som marijuana kan være farlig, fordi det kan være skadelig for hjernen og man kan bli avhengig. Unge mennesker er de som tar mest skade av cannabis, ettersom hjernen ikke er ferdig utviklet før man er 25 år. Forskning viser også at unge hjerner får svekket hukommelse, lærevansker og problemer med å ha sosial omgang ved bruk av narkotika.

– Når ungdommer oppfatter noe som mindre farlig, vil de lettere kunne prøve det. Og hun (Tomine Harket, red. anm.) med flere har jo lagt ut bilder som vi mener er med på å normalisere og ufarliggjøre rusmidler, forklarer Olsen Moss.

«Jeg vil du skal være sunn»

Tomine Harket har nesten 30.000 følgere på Instagram, og det har haglet kritikk i kommentarfeltet på Instagram:

Skjermbilde av kommentarfelt på Harkets private Instagramside.

«Dette er ikke bra for helsen din.»

«Trist.»

«Nei, Tomine. Jeg vil at du skal være sunn.»

Selv svarer Tomine Harket på kommentarene som har kommet. Til en følger svarer hun blant annet:

«Alkohol gir langt mer skade enn marijuana.»

Skjermbilde av Harkets svar, på hennes private Instagramside.

Tomine Harket er kjent med saken, men ønsker ikke å kommentere. God kveld Norge har fått tillatelse til å bruke kommentarer fra hennes Instagram.

Det er ikke ukjent at kjendiser snakker åpent om marijuana. Blant annet skapte Miley Cyrus overskrifter verden over da hun røyket en joint på scenen under et MTV-show.

Debatten om narkotika er ikke ukjent i Harket-familien. Også faren til Tomine, artist Morten Harket, snakket nylig om legalisering av narkotika i et intervju med VG i forbindelse med hans 60-årsdag.

– Bør være sitt ansvar bevisst

Generalsekretær Kristine Olsen Moss i NNPF mener det er viktig at influencere husker på at følgerne man har på sosiale medier er personer som liker deg.

– Hun er et forbilde og bør være sitt ansvar bevisst. I verste fall vil man kunne gjøre at andre tenker dette er lite farlig. Eller at dette er noe man kunne tenke seg å prøve under en ferietur. Det er det vi tenker er problematisk med dette, forklarer Olsen Moss.