Det sier seg selv at pulsen øker når du får overlevert nøklene til en splitter ny Lamborghini.

Bilen er bare noen dager gammel, og har så vidt rukket å kjøre noen få kilometer på norsk asfalt, etter en travel ankomst til Norge.

Som en av de første i landet, skal vi få lov til å entre førersetet i et nybakt stykke italiensk håndverk.

Det er helt nye Lamborghini Huracan EVO vi skal bli litt bedre kjent med. Bilen som ble solgt i rekordfart under Norgespremieren tidligere i sommer.

Raskest

Som navnet hinter til, er Huracan EVO en videreutvikling av Lamborghinis mest suksessrike V10-modell gjennom tidene.

Nå er det brukt enda mer penger og ingeniørtimer på å perfeksjonere en av Italias store stoltheter.

Nye designelementer er på plass, men ikke nødvendigvis for øyets skyld. De er der for å bedre aerodynamikken. En nyutviklet bakvinge øker for eksempel marktrykket opp til fem ganger sammenlignet med en standard Huracan.

Firehjulsstyring er også på plass, for å sikre enda bedre presisjon gjennom svingene.

At nye Huracan EVO kjører fortere rundt Lamborghini sin egen testbane, sammenlignet med Performante-modellen, sier egentlig nok om hvor bra nykommeren har blitt.

Ved siden av Urus, er det Huracan som selger best hos Lamborghini globalt. I Norge starter prisene på cirka 3 millioner kroner. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Millionbil avduket i Norge – solgt etter 13 minutter!

Kravstore kunder

Tilbake i Oslo er det med store forventinger vi vipper opp lokket og klemmer pekefingeren på en av verdens deiligste knapper.

De gamle knappene over vippelokket er erstattet med en ny 8,4 toms infotainment-skjerm på Huracan EVO.

Visste du forresten at Lamborghini valgte å redesigne den røde vippebryteren foran startknappen på Huracan? Nå er hullet i vippebryteren større slik at du får fingeren gjennom, og dermed slipper den anstrengende oppgaven å løfte lokket først.

Tidligere var man nødt til det, noe Lamborghini fikk høre fra det vi må kunne si er noe kravstore kunder.

Uansett: Et lite trykk på knappen er alt som skal til, før 10 sylindre og 640 hk våkner iltert til live.

Dette er helt nye Lamborghini Huracan EVO

Designet på EVO er det lite å sette fingeren på. Ønsker du det enda mer utagerende, er Performante-versjonen et godt alternativ. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Skyter flammer!

I en verden hvor selv sports- og superbiler stadig blir strupt, nærmest kvalt, av kjipe EU-krav for eksoslyd, er det en befrielse å høre at Huracan EVO ikke er preget nevneverdig av det.

Bare du pirker borti gasspedalen, snerrer bilen som en illsint okse tilbake. Det nyutviklede eksosanlegget på Huracan EVO er så til de grader godkjent!

Her kan du grille mer enn loffen din. De blå "lysene" ved siden av skiltet er flammer!

Og bedre blir det når du belaster motoren på veien. Over i Corsa-mode, altså den råeste og potensielt livsfarlige kjøreprofilen, er EVO nesten eksplosiv. Da følger bilen med på hver minste millimeter du foretar deg bak rattet.

Enten det er bruk av gass, brems eller rattbevegelser, så svarer samtlige elementer lynraskt tilbake. Det betyr at du som sjåfør har totalt regime over bilen.

I en av tunellene, på vei mot Sollihøgda, er det en bil som følger etter. Det viser seg at passasjeren filmer oss under et gasspådrag. Og det er ikke før jeg ser denne filmen jeg skjønner hvor eksplosiv Huracan EVO faktisk er.

Bilen skyter regelrett flammer fra de to enorme pottene. Og enda heftigere: Flammene er BLÅ! Like blå som tidenes største propanbluss.

Her setter vi intern fartsrekord i Broom – med nesten 300 km/t

En viktig nyhet på EVO er det nye LDVI-systemet (Lamborghini Integrated Vehicle Dynamics). Dette sørger for at bilen tilpasser seg omgivelsene til en hver tid. I tillegg forutser bilen faktisk førerens atferd, basert på tidligere erfaring og veien foran deg.

Tålmodighetsprøve

Å kjøre superbil på norske veier handler på ingen måte bare om harde akselerasjoner eller lange gasspådrag. Da ryker i så fall lappen fortere enn man klarer å si «UP».

Bare i år forventes det å selge minst fem Huracan EVO i Norge.

I stedet mener jeg det er viktig å nyte. Nyte alle detaljene Lamborghini-ingeniørene har brukt ufattelig mange timer på å perfeksjonere. Det være seg alt fra interiørdesign og utforming av knappene – til lydbildet og de mekaniske impulsene.

En ting jeg aldri har skjønt meg på, er de som mener at biler som Huracan ikke har noe på norske veier å gjøre. Det mener jeg er helt feil, nettopp fordi biler som dette gir helt andre inntrykk. Dessuten er det ikke forbudt å akselerere relativt fort opp til fartsgrensen…

Når det er sagt, er jeg helt enig at man aldri får utnyttet hele potensiale på norske veier. Derfor kan det tidvis være en tålmodighetsprøve å kjøre Lamborghini her til lands, rett og slett fordi du må holde så mye tilbake, mens bilen egentlig bare vil slippe seg fullstendig løs.

Lamborghini sin legendariske V12-motor kan snart bli historie

Når de digitale instrumentene foran deg består av en eneste stor turteller, da vet du at corsa-mode er aktivert.

2,9 sekunder

Og apropos slippe seg løs: Takket være Lamborghini sitt firehjulstrekk-system, må du heldigvis jobbe litt for at hjulene skal slippe taket. i hvertfall sammenlignet med en bakhjulsdreven Ferrari.

At Huracan er utstyrt med firehjulsdrift ser jeg i all hovedsak på som en styrke. En styrke fordi man i langt større grad får plantet de 640 hestene ned til bakken.

For å få plass til en større diffusor, er pottene løftet opp til skilthøyde. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Minuset er at bilen mister litt av lekenheten man får med ren bakhjulsdrift.

Men igjen, og særlig i Norge, er det på ingen måte noen ulempe med firehjulsdrift. Da kan du til og med komme deg opp til hytta på vinterstid. Det er jo ingen selvfølge for en superbil.

Etter en uforglemmelig dag bak rattet i nye Huracan EVO, er inntrykkene selvfølgelig mange. Bare å kjenne 0-100 på 2,9 sekunder er en opplevelse i seg selv.

Når dette toppes med eksplosiv lyd, lynraske girskift og ikke minst tanken på at motoren bare ligger noen centimeter unna ryggen din, da blir opplevelsen komplett.

Dette er den råeste SUV-en akkurat nå

10 sylindre, 5,2 liter, 640 hk og 600 Nm. Det er så vilt mye krefter, at det nesten er vanskelig å ta inn over seg. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Takk

Etter møtet med Huracan EVO, går det igjen opp for meg hvilke endringer bilprodusentene står midt oppe i nå.

Selv Lamborghini blir nødt til å elektrifisere modellene sine på sikt.

Disse kommer helt sikkert til å kjøre enda fortere enn dagens fossilmodeller, men jeg tviler på at de vil matche råskapen og den ektefølte totalopplevelsen dagens Huracan EVO serverer.

Ekstra vemodig er tanken på at Huracan EVO trolig er Lamborghini-historiens siste modell med den magiske og selvpustende V10-motoren.

Derfor er det bare å ta av seg hatten, og takke for møtet. Lamborghini setter som vanlig dype spor, helt innerst i bilhjertet...

Lamborghini Huracan EVO Motor: 5,2 liter V10 Effekt: 640 hk / 600 Nm Bore x stroke: 84,5 x 92,8 mm Girkasse: 7-trinns dobbeltclutch Forbruk: 1,37 liter/mil 0-100 km/t: 2,9 sek. Toppfart: Minst 325 km/t Vekt: 1.422 kg Pris fra: Ca. 3,1 millioner Pris testbil: Ca. 3,8 millioner kroner

