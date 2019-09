Det er bare noen uker siden Porsche avduket sin første elbil – Taycan.

Det er også bare noen uker siden den satte den raskeste rundetiden for en firedørsbil på den legendariske banen Nürburgring. Et merke som Porsche har tross alt en historikk og et rykte å ta vare på. Det handler ikke bare om å lage biler – det skal være sportslige biler.

Taycan er sånn sett intet unntak. Snarere det motsatte. Dette er en av de raskeste modellene til den tyske bilprodusenten.

Ikke redd for å provosere

Så langt, alt vel. At den er elektrisk, er imidlertid ganske kontroversielt blant en del av Porsche-entusiastene.

Gjennom historien har imidlertid ikke Porsche vegret seg for å ta grep som kunne få både den ene og andre til å sette kaffen i halsen. SUV-en Cayenne og firedørscoupeen Panamera er gode eksempler på det. I sin tid var det også rimelig tøft for en sportsbilprodusent å tilby dieselmotor i noen av bilene sine.

Derfor bør vi ikke bli overrasket over at de nå kaster seg på el-bølgen.

Taycan kommer i første omgang i to varianter: Turbo og Turbo S. Jada, modellbetegnelsene er noe misvisende for en elbil. Men for Porsche-kundene er det ”business as usual” – Turbo S er topputgaven.

Se opp, Tesla – det er en ny sjef i byen!

Innvendig i Taycan er det blitt rene skjerm-bonanzaen. Det er fire foran og én litt mindre for de som sitter i baksetet.

– Herre, for noen krefter

Akkurat nå er Broom-Vegard ute på tur, for å teste bilen som særlig i Norge, kommer til å gi en voldsom salgsvekst. Han er på en skikkelig langtur, gjennom flere land lenger sør i Europa.

Over 3.000 norske kunder har punget ut 20.000 kroner for å stå på reservasjonslista for bilene, som koster fra 1,3 millioner kroner.

Vi er selvsagt ekstremt spente på hvordan bilen oppleves – det er på tide å ta en telefon:

– Ring ring!

– Knut! Nå skulle du vært her. Vi har akkurat fått smake litt på hva en elbil med Porsche-logo og over 700 hk har å by på. Herre, for noen krefter! Her er det reell fare for nakkesleng, om ikke passasjerene følger med når det braker løs.

– Hehe, jeg hører på stemmen din at dette er en bil som har gjort inntrykk. Tipper du koser deg på tur, ja. Og det passet vel ganske godt, også. Jeg mener, du trengte en liten opptur…

Her kan du lese hva Taycan koster - og se mange flere bilder!

16-0

– Nå skjønner jeg faktisk ikke noe av hva du snakker om.

– Du har fortrengt gårsdagens fotballkamp, allerede? Jeg hører rykter om at du spilte kamp med Vikersund. Ikke bare det – men at dere slapp inn 8 mål – før pause!

– Hva i alle? Hvor har du fått med deg dette? Men joda, du har helt rett. Kampen mot serieleder Hokksund ble vel det som i fotball-sammenheng uten å overdrive kan kalles makaber. Det endte med, og det er nesten så jeg ikke tror det selv, 0-16. Det nærmeste vi var en scoring, var et innkast fem meter inne på deres banehalvdel. At jeg trengte en opptur og noe annet å tenke på, er med andre ord helt riktig. Så snakk om god timing for å dra på test med Porsche! For vi skal vel snakke om bil, og ikke om fotball?

Derfor blir ikke norske kunder skremt av millionprisene

Porsche Taycan linet opp i ulike farger. Vi får teste både Turbo og Turbo S.

Føles som Porsche

– Ja, jeg vil tro leserne våre vil sette mer pris på det, ja. Men fortell om bilen. Hva er førsteinntrykket ditt?

– Jeg har jo vært på tur og sett og sittet på med denne bilen allerede. Men det er noe annet å se den uten kamuflasje, og sitte bak rattet selv.

– Det første jeg tenkte da jeg satte meg inn, er at dette føles veldig som en 911. Sittestillingen er lav, midtkonsollen er høy og jeg ser buene på hver side av panseret stikke opp. Men selv helt nye 911 blir litt gammeldags sammenlignet med interiøret i Taycan. Her har Porsche virkelig satt en ny standard. Veldig stilig – og med skyhøy opplevd kvalitet.

Tesla vil prøve å overgå Porsche på Nürburgring

Noen siste forberedelser før vi kommer inn på tyske motorveier.

Europa-turné

– Jeg skjønner at du har rukket å kjøre litt. Hvordan oppleves bilen?

– Igjen, det føles veldig som en Porsche 911 – og for de som liker sportslige biler, er det vanskelig å overgå et slikt kompliment. Lavt tyngdepunkt, et herlig understell og knivskarp styring – og så er det kreftene da. Det er så brutalt at det er vanskelig å fatte det. Det blir vel feil å si olja lyn – men det er slik den føles. Jeg har sagt det før, og det har ikke endret seg etter å ha kjørt bilen selv: Tesla skal slite med å matche dette.

– Jeg må riktignok innrømme at jeg savner lyden av en illsint bokser. Men likevel, til dere som har bestilt: Gled dere!

Turbo S klarer 0-100 km/t på 2,8 sekunder, som gjør den til en av de aller raskeste akselererende Porschene (og bilene generelt!) du kan få tak i. Toppfarten er på solid 260 km/t.

– Dere skal kjøre både i Frankrike, Østerrike – og Tyskland. Det betyr kanskje at dere får anledning til å dra på ut på Autobahn…

– Ja, det er en aldri så liten Europa-turné, dette her. På tre dager er vi innom fire land. Vi startet i Luxembourg, har vært innom Frankrike og akkurat nå er vi i Tyskland.

Her blir Porsches elbil avslørt i buss-feltet!

Lader lynraskt

– Vi skal forresten også få testet ladekapasiteten. Taycan har 800 Volt-system, som gjør at den skal klare å ta imot opptil 270 kW. Med det blir den også den raskest ladende elbilen på markedet. Som jeg sa tidligere: Porsche gjør det grundig, når de først skal melde seg på elbil-sirkuset.

– Men du, nå må jeg tilbake til kjøringen. I følge ryktene skal det snart komme et skilt som alle vi i Broom-redaksjonen elsker: Fri fart! Og da kan jeg ikke sitte og snakke med deg.

– Vet du hva, det skjønner jeg veldig godt. Nyt turen – så tar vi en lengre samtale om den Hokksund-kampen når du er tilbake på kontoret…

Vegard kommer naturligvis med test av bilen om ikke lenge, så følg med.

For moro skyld tok vi en tur innom bensinstasjonen også. Masse oppmerksomhet – men selv om det er en Turbo S, tar den altså ikke imot bensin ...

Vanvittig pågang etter elektrisk Porsche