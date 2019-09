Østfoldbanen er blant strekningene som er rammet. Det er en jordfeil på Langhus som har ført til innstillingene og forsinkelsene.

– Vi har estimert åpning til klokken 18, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til TV 2.

Han forteller at han ikke vet hvor mange kunder dette vil ramme, og opplyser om at det mens problemene vedvarer bli kjørt buss for tog.

Bane Nord ber reisende om å sjekke Vy sine trafikkmeldinger for mer informasjon.

Kø og kaos

Innstillingene inntraff i rushtid og det får store konsekvenser for reisende som ønsker å komme seg hjem etter jobb fredag.

TV 2s reporter på stedet forteller at det er kaotisk på sentralbanestasjonen, og det har dannet seg lange taxikøer i regnet.

INNSTILT: Flere tog er innstilt fredag ettermiddag. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Flere innstilte tog

#Trafikkmelding #Østfoldbanen: Det er stengt mellom Ski og Kolbotn pga. jordfeil. Estimert tid for åpning kl. 18:00. Det kjøres busspendel for innstilte tog. Se https://t.co/naj6ia86e7 for informasjon om toget ditt. https://t.co/GfDP416PBL #BaneNOR — Bane NOR (@BaneNORSF) September 27, 2019

Flere tog er innstilt på Drammensbanen og Askerbanen. Dette skyldes en signalfeil på Skøyen, som nå har blitt rettet, men som vil føre til noen innstillinger ut fredag.

Hovedbanen er stengt ved Bryn etter en avsporing.

«Vi jobber med å reparere sporet, dette kommer til å ta tid. Estimert tid for delvis åpning 28.september kl. 03:00», skriver Bane Nor.

De varsler reisende om at det fører til forsinkelser og innstillinger.