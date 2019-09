Da Manchester United valgte å ansette Ole Gunnar Solskjær som klubbens permanente manager, startet nedturen. I etterkant står de står med seks seirer på 18 ligakamper.

De har bare tatt åtte poeng på sesongens første seks Premier League-kamper. Mot Rochdale i Ligacupens tredje runde onsdag måtte United ha straffesparkkonkurranse for å ta seg videre mot laget fra nivå tre.

Tidligere Liverpool-stopper og Sky Sports' ekspert Jamie Carragher ser fortsatt på Solskjær som en midlertidig United-sjef.

– Han er der for å rydde opp i dyre og underpresterende spillere og sette sammen ryggraden på laget erstatteren tar over, skriver han i sin spalte hos The Telegraph.

– Jeg kan aldri se for meg at han fører United til Premier League- eller Champions League-tittelen. Selv om han stabiliserer klubben igjen, tror jeg han blir erstattet av en etablert toppmanager, fortsetter Carragher.

Solskjær fikk støtte av sjefen

Den utskjelte United-direktøren Ed Woodward kom imidlertid med en lovnad tidligere denne uken om at klubben skal være tålmodig med Solskjær.

Solskjær uttalte på fredagens pressekonferanse at han forventet at det kom til å gå opp og ned denne sesongen, men at de stoler på planen de har lagt.

– Det er et lag som blir bedre og utvikler seg. Det er et ungt lag, og kulturen er allerede på plass, for det ser jeg hver eneste dag på trening. Vi har ingen problemer med holdningene, arbeidsinnsatsen og viljen, sier Solskjær.

– Vi stoler på oss selv, og mot både Astana og Rochdale ser du at de vil gjøre det bra. Kanskje blir de litt stresset i avslutningene noen ganger, men det kommer seg, fortsetter Solskjær, som søndag leder sitt lag mot Arsenal.

Carragher: – Solskjær er ikke kuren

Carragher kritiserer måten klubben blir styrt på av Woodward og eierne i Glazer-familien. Den pensjonerte midtstopperen mener Solskjær bør legge press på sjefene for å forsterke stallen når overgangsvinduet åpner i januar.

– Da Solskjær startet bra, oppførte Woodward seg som en forelsket tenåring som foreslo ekteskap etter et par fine dager. Da var det klart at spillerne hadde kastet José Mourinho under bussen, men det har bevist seg at de ikke var annerledes da Solskjærs hvetebrødsdager var over, mener Carragher.

Liverpool-legenden sammenligner dagens Manchester United med statusen i hans tidligere klubb da de røk ut for Northampton på Anfield i Ligacupen i 2010. Carragher mener de færreste supportere hadde trodd at klubben kunne vinne Champions League ni år senere, men at gode ansettelser i ledelsen løftet hele klubben.

– Solskjærs vanskeligheter er åpenbart et symptom på den usunne tilstanden i det moderne Manchester United, men det betyr ikke at han er kuren, skriver Carragher i sin spalte.