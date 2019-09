Torsdag møttes lokale etterforskere og Kripos på Volda og Ørsta lensmannskontor. Det ble orientert om letingen etter Maja Justyna Herner (25), som har vært resultatløs siden hun ble meldt savnet onsdag 21. november 2018.



Hun ble sist sett i en matvareforretning i 13.30-tiden samme dag.

– Etterforskningen begynner å nærme seg slutten. Vi har ikke funnet noe som tyder på at hun er blitt utsatt for en straffbar handling. Men all den tid hun ikke er funnet og siden det er mange spekulasjoner og teorier, tenkte jeg at Kripos kunne få anledning til å se gjennom saken om det skulle være et eller annet de mener vi skulle gå mer i dybden på, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB fredag.

Han regner med at det fort vil gå et par måneder før Kripos er ferdig med arbeidet. De har alt etterforskningsmaterialet tilgjengelig elektronisk.

– Kripos har fått informasjon fra den som var ansvarlig for søkene, og det er nyttig for dem å få se terrenget selv, sier Skovly.

Politihelikopteret var i lufta over området både torsdag og søndag. Det ble ikke gjort noen interessante observasjoner. Når det har vært ledig kapasitet, har helikopteret blitt brukt til å søke over området.

