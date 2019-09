Under TV 2s interne nyhetsseminar i Bergen fredag, snakket Trond Giske om mediepresset under metoo-sakene mot han i 2017.

I samtale med TV 2s Gerhards Helskog sa Giske at han ville gitt seg med politikk hvis ikke Sofie hadde stått frem og fortalt sin historie.

– Hvis ikke sannheten hadde kommet frem, og den feilaktige fremstillingen som først ble presentert hadde blitt opplest og vedtatt, tror jeg ikke det hadde vært mulig å fortsette. En ting er hva jeg hadde orket, men familien min hadde ikke fortjent den belastningen, sier Giske til TV 2 etter samtalen med Helskog.

– Ville du da trukket deg ved neste stortingsnominasjon?

– Nå har jeg jo ikke svart på neste stortingsnominasjon, men da hadde det vært helt sikkert. Vi hadde vært igjennom så mye ett år før, også kom det ett år etterpå, og var egentlig like ille og vanskelig å forsvare seg mot, sier Giske.

20. februar sto 27 år gamle Sofie frem i TV 2 Nyhetene og fortalte at hun opplevde seg feilsitert, dårlig behandlet og presset av VG og deres politiske journalist, Lars Joakim Skarvøy. I august ble VG felt på fem punkter i PFU, dette er en av de mest omfattende fellelsene i PFU noensinne.

– Uvant for journalister

Giske sier han skal fortsette med politikk.

– Men det med stortingsnominasjon må jeg ta når nominasjonskomiteen er satt ned, og det er et spørsmål hva fylkespartiet mitt ønsker.

– Hvorfor stiller du opp på et seminar som dette?

– Jeg mener det fortsatt er et stort rom for lære av det som skjedde i journalistikken rundt metoo, og at det var uvant for journalister å gå inn i det terrenget. Det var ting man ikke hadde trening på å håndtere. Så opplever jeg TV 2 som de eneste som har prøvd å gå litt andre veier og drive ordentlig journalistikk. Jeg etterlyser ikke journalister som er på min side, men helt vanlig journalistikk med graving. Så var dokumentaren som kom i vår en stor belastning, men samtidig har det gjort at en del ser ting på en ny måte.

Roser VG

Under seminar kom også Giske med ros av VG.

– Jeg opplever at VG etter rapporten om Sofie-saken har tatt noen ordentlige, grundige runder med seg selv og mener alvor med det. De er det eneste mediet som gjør det, så kan man si at de har god grunn til det. Men jeg håper ikke at det overskygger at andre medier har grunn til å gjøre den samme jobben.

– Du har aldri møtt Sofie. Kunne du tenkt deg å gjøre det?

– Ja, jeg har jo formidlet via andre hvor takknemlig vi har vært. Men vi har aldri snakket med henne, og det har vært greit å ikke påvirke og hun har gjort det helt alene. På et tidspunkt hadde det vært hyggelig, sier Giske.

– Hva med Lars Joakim Skarvøy?

– Jeg synes at alle som er blitt dratt inn i dette på ulike vis har vært fanget av rammene man har jobbet under, og trådt feil. Det har han helt sikkert lært av. Han er ung og har sikkert en stor fremtid foran seg, og så tar han med seg den erfaringen her.