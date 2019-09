Mitt i tjukkeste Vestfold, nærmere bestemt i Sem, bare fem kilometer vest for Tønsberg og rett ved E18, ligger det et lite stykke Amerika.

Det er Phoenix Us Cars vi snakker om. Et firma som er helt unikt i norsk sammenheng. Av navnet skjønner vi at det er amerikansk bil det er snakk om. I snart 30 år har de befestet sin posisjon som de eneste i Norge som leverer "full pakke" Her er det bilimport og bilsalg. Det er salg av nye deler. De har komplett verksted. De selger brukte deler og delebiler fra sin egen "junk yard", skraphandel eller bilopphuggeri, som kanskje er det mest riktige ordet på norsk.

Stedet er definitivt en institusjon for de med interesse for amerikansk bil. Og det er jo ikke så rent få her i Norge.

De hjelper deg enten du trenger en brukt bakaksel til en Ford Thunderbird fra 50-tallet, om du trenger å få fylt aircondition-anlegget på en nyere Cadillac eller om du behøver viskerblader til Teslaen din. De sysselsetter da også 11 mann totalt. Nei - ingen damer ...

Et lite utvalg av bilene som nå skal avhendes. Foto: Phoenix Us Cars

Selger 200 biler på rot

Nå er det klart for en større opprydding hos Phoenix. Det er snakk om fire mål tomt og mer enn 200 amerikanske biler som skal ryddes bort og selges.

– Ja, slik er det. Verden må gå fremover og da er det dessverre slik at det noen ganger går utover noe, og denne gangen er det vår junk yard med USA-biler som må vike.

Det sier daglig leder i Phoenix Us Cars, Trond Edh, ikke helt uten et visst vemod i stemmen.

Dette er mildt sagt uvanlig i både Norge og Europa. Ja, selv i USA ville trolig dette vakt betydelig oppsikt.

– Dette er kanskje den beste delen av eiendommen vår, så den skal utvikles videre av et annet eiendomsselskap. Det er jo forståelig og det er jo pengene som rår. Så da blir det slik, fastslår Edh.

Denne bilen er verdens eneste i sitt slag

Det finnes biler i alle former, fasonger og aldre. SUV-er, pickuper og vanlige personbiler. Foto: Phoenix Us Cars

Fortsetter som før

Men han forsikrer også, til alle som måtte være det minste i tvil, om at de skal drive videre.

– Ja, ja – absolutt! Dette er bare den søndre delen av eiendommen vår. Vi har masse plass igjen og skal fortsette med det vi kan, vi. Nemlig å serve alle med amerikansk bil. Både med salg av biler, deler – nye som brukte og så klart verkstedet, som også vil bli oppgradert. Vi skal fortsatt ha vår egen junk yard, bare litt mindre, forteller han ivrig.

– De bilene som nå selges, fortell litt mer om dem?

– Rundt 10 prosent er fra 50- og 60-tallet. Også mye fra 70-tallet og vi har haugevis, bokstavelig talt, med biler fra 80-, 90- og 2000-tallet. Noe er skrot, mye kan reddes og restaureres, ikke minst er det massvis av fine delebiler her. Vi selger nå unna billig og håper å få reddet mest mulig unna "pressa". De første bilene er allerede solgt og hentet. Innen 1. mai neste år, skal det være ferdig. Vi håper å få ryddet godt opp før vinteren setter inn for fullt.

Nå skal «spøkelsesbilene» selges på auksjon

Skatter blant gress og buskas

– Hvor lenge har de stått der og hvilke merker snakker vi om?

– De eldste har vært her i rundt 25 år, de nyeste bare en kort periode, så her er det definitivt en del blandet drops. Når det gjelder merker tror jeg de fleste amerikanske er representert. Chrysler, Ford, Chevrolet, Dodge, og Cadillac for å nevne noen.

– Så folk kan bare komme og titte?

– Ja både titte og helst kjøpe. Vi har hatt overraskende mye "trøkk" rundt dette, etter at vi la det ut på Facebook-siden vår og ønsker seriøse interessenter. De kan til gjengjeld finne "skatter" blant gress, buskas og trær her.

– Det er jo bare kreativiteten som setter begrensinger her. Du kan få deler til å pynte opp i garasjen, eller en bar. Kanskje med grillen fra favoritt.-bilmerket ditt. Eller kanskje lage en kul sofa av bakdelen på en bil, avslutter Edh.

Så har du behov for amerikanske bildeler, eller rett og slett et oppussingsobjekt – ja, så bør du kjenne din besøkelsestid nå. En slik sjelden sjanse kommer neppe igjen her i Norge med det første. Om det noen gang kommer til å gjøre det...

