De møttes for første gang etter en golfturnering i 2006. Pornoskuespiller Stormy Daniels (40) ble da invitert på middag av nåværende president i USA, Donald Trump.

– Jeg hadde ikke tenkt til å gå, men jeg snakket med en venn på telefon som sa «Du må! Tenk for en bra måte å få tips og råd!», for han var jo en stor businessmann på den tiden, sier Daniels.

Møtet mellom Trump og Daniels var ingen hemmelighet. Men i forbindelse med presidentvalget og valgkampanjen så Trumps advokat Michael Cohen seg nødt til å betale hysj-penger til skuespilleren.

Daniels skal ha blitt truet mens hun var med sin datter da hun signerte fortrolighetsavtalen.

Summen var på 130.000 amerikanske dollar, og skulle sørge for at Daniels holdt tett om at de hadde hatt sex den gangen i 2006.

Fikk nok av skrytingen til Trump

Idet Daniels ankom hotellrommet til Trump, viste det seg at businessmannen hadde annet enn middag i tankene.

– Han var i pyjamasen! Svart silke-pyjamas. Ingen andre var der. Han hadde en livvakt, men han stod utenfor rommet, i gangen, forteller Daniels.

– Sa du noe om pyjamasen?

– Så klart jeg gjorde det. Jeg gjorde narr av ham. Jeg sa: «Ta på deg noen bukser!» Han fikk på seg klær, vi startet å prate. Jeg var sulten, så jeg var litt sur, sier hun.

I Skavlan forteller Daniels at Trump var svært opptatt av å snakke om seg selv. Det fikk hun en slutt på.

– Etter hvert fikk jeg nok av skrytingen hans, satte ham på plass og sa: «Du er så arrogant. Spør du noen gang andre om deres liv?», sier skuespilleren.

Dette var den eneste gangen Daniels og Trump hadde samleie.

Etter business-samtalen med Trump i 2006, gikk Daniels på toalettet. Da hun kom ut igjen, lå Trump avkledd i senga.

– Først ble jeg genuint sjokkert. Jeg forventet ikke det, sier Daniels.

– Var aldri slem

Under innspillingen påpeker programleder Fredrik Skavlan at Trump trolig sitter noen kvartaler unna studio. Til dette responderer hun på humoristisk vis.

– Ja, jeg synes jeg kjente en lukt. sier hun og smiler.

Hvis hun noen gang møter Trump igjen, vet hun hva hun ville gjort.

– Jeg ville bare pekt og ledd, sier Daniels.

Selv om det har blitt mye oppstyr rundt møtet, vil hun ha frem at Trump aldri gjorde henne noe vondt den gangen i 2006.

– Han var aldri slem mot meg. Jeg tror hans intensjoner var ganske rett fram, men ja. Jeg vil også si at jeg tror det er noe galt med ham. Han kan ikke engang fullføre fulle setninger nå. Den gangen satt jeg og prata med ham i tre timer, og jeg ville ikke hoppe ut av vinduet. Etter jeg satte ham på plass, var han tolererbar, sier Stormy Daniels.