Saken oppdateres!

Med 55 kilometer igjen var to av de norske jentene involvert i en stor velt. Anne Dorthe Ysland fortsatte løpet, men Natalie Midtsveen måtte dessverre bryte etter å ha blitt undersøkt av lege.

– Hun har nok fått seg en skikkelig trøkk. Det er tydelig, sa TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

Ysland mistet også masse tid da hun måtte skifte sykkel etter velten.

– Vi skulle gjerne hatt henne foran der. Hun var kanskje vårt sterkeste kort i dag, sa Kaggestad.

Litt senere i rittet var det Ava Sykes som smalt rett i asfalten. Den amerikanske syklisten kolliderte med en vannlanger fra det polske støtteapparatet, men Sykes kom seg heldigvis på sykkelen igjen.

Også på slutten av rittet ble det høydramatisk. En stor velt på tampen gjorde at flere syklister kom joggende over mållinjen med sykkelen på slep.

– Det er junior-VM på sitt verste. Det er noe av det mest intense man kan være med på med tanke på nervøsitet i feltet, og det er stor fare for å bli utsatt for velt. Det var dette rittet et godt eksempel på.

Amerikanske Megan Jastrab tok gullet foran belgiske Julie de Wilde og nederlandske Lieke Nooijen.

Silje Mathisen ble beste norske jente på en fin niendeplass.

– Det er absolutt godkjent. Hun satt smart og billig i avslutningen. Hun hadde litt flaks som ikke havnet i velt slik som altfor mange gjorde i dette VM-rittet, sa Kaggestad.

Elise Marie Olsen, som også var involvert i en velt tre kilometer fra mål, syklet inn til en 48. plass.