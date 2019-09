Tror Donald Trump kan velge å trekke seg som president

Det har den siste uken stormet rundt USAs president Donald Trump, etter at flere kontroversielle saker har blitt kjent for offentligheten.

Det hele startet i forrige uke, da det kom inn et anonymt varsel mot presidenten.

Deretter ble det kjent at varselet dreide seg om Trumps samtaler med Ukrainas president, og at Trump skal ha truet med å holde tilbake bistandspenger dersom Ukraina ikke etterforsker Joe Bidens sønn og hans forretninger i landet.

Riksrett

Og tirsdag denne uken annonserte Demokratenes leder Nancy Pelosi at Representantenes hus ville stille Donald Trump for riksrett.

Men hva har egentlig disse kontroversene å si for Donald Trumps fremtid som president i USA?

– Det er et umulig spørsmål å svare på, men dette har ikke vært en god uke for Trump. På den andre siden så har Nancy Pelosi et vanskelig utgangspunkt, fordi hun er avhengig av at 20 republikanere i senatet må ombestemme seg, sier forfatter og kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda, Thor Steinhovden til TV 2.

USA-ekspert og satiriker Eirik Bergesen mener det er for tidlig å konkludere med noe, men sier det er en åpenbar mulighet for at Trump må gå av.

– Men vi vet aldri hva som skjer når det har med Trump og gjøre. Per nå ligger det ikke an til det, fordi republikanerne har flertallet i senatet og de mener ikke denne saken er alvorlig nok, sier Bergesen til TV 2.

– Når kokepunktet

Ekspertene tror heller ikke disse sakene nødvendigvis spiller negativt ut for Trump i den kommende valgkampen.

– I en riksrettsprosess skrus temperaturene opp, og når kokepunktet. Det betyr at republikanere som ikke tidligere har støttet Trump, plutselig kan snu. Og for en president som er vant til å spille på fiendene, så kan dette være en motiverende faktor, sier Steinhovden.

Eirik Bergesen mener den siste ukas hendelser kan være med å trygge Trumps posisjon i partiet, men at det også finnes en risiko for at partifeller vil snu seg mot den sittende presidenten.

– Republikanerne har til nå vist sin støtte til Trump, men Nancy Pelosi har gjort et grundig fotarbeid i Kongressen, og det er grunn til å tro at hun har hørt at moderate republikanere også mener dette er problematisk, sier Bergesen.

– Mer realistisk

Til tross for at ekspertene altså tror det er svært lite sannsynlig at Trump blir dømt i en eventuell riksrett, mener de det er større sjanse for at presidenten selv tar hatten sin og går.

– Det er mer realistisk enn at han blir dømt i en riksrett. At presset utenfra blir så stort, og folkeviljen snur seg mot ham, sier Steinhovden og fortsetter: