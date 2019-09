2019 har vært en eneste stor opptur for Tesla i Norge. Introduksjonen av "folke-Teslaen" Model 3 var en gedigen suksess. Den har satt rekord i antall solgte og leverte biler i én måned. Etter årets åtte første måneder er Model 3 Norges suverent mest solgte bilmodell – og Tesla er Norge mest solgte merke totalt sett.

Drøyt 11.000 solgte Model 3 har fått følge av et par tusen eksemplarer av de større og dyrere Model S og Model X. Dermed har Tesla gått forbi tradisjonelle bestselger-merker som Volkswagen og Toyota.

Nå kommer Tesla med interessante nyheter for alle eierne, i skrivende stund er det snakk om 46.951 av dem her i Norge.

Morsommere å være i bilen

I dag begynner de nemlig utrullingen av programvareoppdateringen V10 til alle sine biler. Det er kunder i USA som får oppdateringen først, og den globale utrullingen vil begynne om kort tid.

Tesla opplyser at V10 er den største programvareoppdateringen de har gjennomført noen sinne. Den inneholder en rekke nyheter innen spill, underholdning og musikk, samt nye praktiske funksjoner som utvider bilens evner, og som gjør det morsommere å være i bilen.

Det siste er naturligvis ikke tilfeldig, her har Tesla lange og gode tradisjoner å spille på. Dette er også noe av det som skiller dem fra mer tradisjonelle og mer konservativt tenkende konkurrenter.

Teslaene ble enda raskere

Tesla Model 3 er Norges mest solgte bil så langt i år.

Ikke vekke de som sover

Noen av funksjonene i V10-oppdateringen er:

– Tesla Theater – Strømming av Netflix og Youtube-videoinnhold rett i bilen.

– Car-akoe – Stort bibliotek med karaokemusikk og støtte for visning av sangtekster på bilens skjerm.

– Navigasjon – «I’m feeling lucky» og «I’m feeling hungry» hjelper deg med å oppdage spennende destinasjoner og spisesteder nær der du befinner deg.

– Tesla Arcade – Nå med tilgang på det populære spillet Cuphead.

– Joe Mode – Reduserer volumet på ulike varslinger og signaler fra bilen, for å ikke vekke sovende passasjerer.

Model X har allerede en rekke underholdningsfuksjoner av det mer spesielle slaget. Blant annet en som er skreddersydd for jul...

Spennende høst

I en pressmelding i forbindelse med utrullingen av V10, opplyser Tesla også at appen deres vil oppdateres med flere nye funksjoner.

Det er for øvrig ingen tvil om at det kommer til å bli en tøff salgskamp mellom Tesla og Volkswagen utover høsten. Per august skiller det bare noen få biler mellom de to. Det er ingen hemmelighet at VW ønsker å ta førsteplassen også i 2019. Derfor kommer de garantert til å trykke på fremover.

