Disse bildene bekymrer norske forskere

Meteorologisk institutt fastslår også at halveringen kommer som direkte følge av klimaendringer.

– Det er alarmerende. Det er snakk om enorme mengder is som har forsvunnet. Sjøisen i september er redusert med 3,3 millioner kvadratkilometer siden 1979. Det tilsvarer ni ganger Norge i størrelse, sier Thomas Lavergne, seniorforsker ved Meteorologisk institutt.

Funnene støttes også av spesialrapporten til FNs klimapanel, som ble publisert på onsdag. Et av hovedfunnene i rapporten er at oppvarmingen av Arktis er akselererende, noe som fører til at havisen smelter stadig fortere.

Blir åpent hav

Seniorforskeren forteller at funnene de har gjort har stor betydning i klimasammenheng.

– Havisen har en betydelig effekt på klimaet, og dersom den forsvinner helt så vil det være mye som endrer seg, sier Lavergne.

Under sjøisen i Arktis er det ikke noe land. Det betyr at hele området forsvinner og blir til hav dersom isen smelter.

– Den dramatiske issmeltingen får store konsekvenser, både i Arktis og for oss i Norge. Åpent hav påvirker fiskeri, turisme og oljevirksomheten i nord, på godt og vondt, sier Lavergne.

– Mest trafikkerte området

Issmeltingen fører også til mer skipstrafikk i de sårbare arktiske områdene – noe som igjen har negativ effekt på klimaet.

– Smeltingen har også en stor effekt på den menneskelige trafikken. Mye tyder på at Arktis vil være isfritt i september om 20-30 år dersom vi fortsetter med dagens utslipp av klimagasser, forteller seniorforskeren og legger til:

SENIORFORSKER: Thomas Lavergne i Meteorologisk institutt. Foto: Magne Velle, MET

– Det vil si at man vil kunne seile fra Tromsø gjennom Nordpolen til Stillehavet og Asia.

I kartet fra 1979 ser man at isen brer seg fra helt øst i Russland og inn i store områder på Grønland og i Canada. I 2019 rører nærmest ikke isen Russland.

– Den første delen av isen som forsvant og lagde en åpning i havet, er delen ved Russland. Nå har det blitt det mest trafikkerte området for skipstransport. Før kunne ikke skip kjøre der, sier han.

Svalbard som konsekvens

Lavergne forteller at Svalbard kommer til å bli rammet hardt som en konsekvens av klimaendringene.

– Forsvinnende havis betyr at Svalbard blir varmere, og temperaturen vil fortere gå opp der enn i resten av verden, sier Lavergne.

En global oppvarming som tilsvarer to grader på resten av kloden, vil tilsvare en økning på 6 til 7 grader på Svalbard. Den store temperaturøkningen skyldes delvis at havisen rundt øygruppen smelter.