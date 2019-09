Her kjører el-sparke-sykkelen i 80 km/t

Den siste måneden har Sør-Vest politidistrikt opprettet tolv saker hvor det har blitt brukt ulovlige elektriske sparkesykler.

Disse sparkesyklene kan ofte kjøre mye fortere enn 20 km/t, som er den egentlige fartsgrensen.

For å advare om den nye trenden har Sør-Vest politidistrikt delt en video på sin Facebook side.

I videoen kan man se en person som kjører el-sparkesykkel i rundt 80 kilometer i timen.

– Dette er galskap

Politiet ser alvorlig på bruken av ulovlige el-sparkesykler og frykter det kan føre til svært trafikkfarlige situasjoner.

– Vi er bekymret for at noen kan bli alvorlig skadet. I tillegg frykter vi at de kan skade andre, sier politiinspektør Sigve Espeland til TV 2.

Føreren i videoen har ikke på seg hjelm og kjørte el-sparkesykkelen midt på fortauet i svært høy fart. Espeland sier dette er den mest alvorlige hendelsen de har hatt med en ulovlig el-sparkesykkel.

– Dette er galskap, og det skal ikke mye til før dette ender i en dødsulykke, sier Espeland

Politiet beslagla sparkesykkelen og bestemte seg for å teste hvor fort den kunne kjøre. De fant ut at el-sparkesykkelen kunne kjøre i nesten hundre kilometer i timen. Det er 80 kilometer over det som er lovlig i Norge.

Bryter fartsgrensen

Sparkesykkelen i videoen har et påmontert sete. Det gjør at den ikke lenger regnes som en el-sparkesykkel, men som en el-moped.I tillegg skal ikke en el-sparkesykkel være lenger enn 120 centimeter lang.

Politiet skriver at alle el-sparkesykler som er for lange, går for fort eller har sete regnes som ulovlige.

Espeland tror det er noen førere som ikke vet at de kjører en ulovlig el-sparkesykkel. Han tror likevel de fleste er klar over at det de gjør er ulovlig.

– De fleste vet nok at de tar en risiko, men de unnlater å forholde seg til loven, sier Espeland.

Ifølge veitrafikkloven må disse kjøretøyene sidestilles med en moped eller lett motorsykkel. Det er derfor et krav om registrering og skilt. I tillegg må føreren av en slik el-sparkesykkel ha minimum et moped sertifikat.

Det er også ulovlig å kjøre fortere enn 20 km/t. Politiinspektør Sigve Espeland sier at det er flere som bryter denne fartsgrensen.

– Vi har kun hatt ett tilfelle hvor noen har kjørt i over 80 km/t, men felles for de andre sakene er at de har kjørt vesentlig fortere enn 20 km/t, sier Espeland.