Her jubler de over klimaendringene

Det første som slår deg når du beveger deg ut mellom drivis og de enorme isfjellene som flyter rundt i Diskobukta utenfor Ilulissat, er at det er så utrolig stille.

Stillheten blir innimellom avbrutt av hvaler, som kommer opp for å ta noen dype drag med luft og lager noen voldsomme brak.

Brakene kommer fra isfjell, som sakte men sikkert går i oppløsning i solskinnet og høstvarmen.

Naturen er så mektig, magisk og majestetisk at det er lett å glemme alvoret i det som skjer.

Når guiden Gio tar oss med ut i bukten, hører vi isen smelle mot båtskroget mens vi kjører mot Isfjorden.

– Er det farlig å kjøre ut hit med båt, spør jeg.

– Det kan være farlig, men vi må bare ikke komme for nær de store isfjellene, for de kan gå i oppløsning når som helst, svarer Gio.

– Jeg er mest bekymret for at det skal rase store ismasser fra fjellene, men det som også kan skje er at isfjellene går i oppløsning under havflaten, og store biter kommer skytende opp som torpedoer og treffer båten.

GUIDE: Gio tok TV 2 med ut i Diskobukta. Foto: Aage Aune/ TV 2

Landisen forsvinner sakte men sikkert

Hvert år, når det nærmer seg høst, er bukten her full av drivende is. Men for de som kommer hit fra Grønland, ser de at ting forandrer seg fra år til år.

– Jeg husker at isbergene var mye større før, så de må ha krympet, forteller Gio.

Hetebølgen i sommer sørget for rekordsmelting på Grønland.

FLYTENDE IS: Isen smelter sakte, men sikkert. Foto: Aage Aune/ TV 2

Isen som flyter rundt oss kommer fra landisen, som dekker store deler av Grønland. Det er is som har løsnet fra Jakobshavn-breen, og nå smelter den sakte men sikkert mens den presser seg ut mot havet. Det er denne landisen som skaper bekymring hos klimaforskere over hele verden.

Når stadig mer av isen som dekker store deler av Grønland forsvinner, stiger også havnivået. I langt større grad enn tidligere, advarer klimaforskerne.

Men selv om Gio lever der klimaendringene merkes best, bekymrer ikke det ham så mye.

– Jeg har sett endringene som har skjedd her i løpet av livet mitt, men jeg tenker ikke så mye over det, sier Gio.

Blir ikke skremt av klimaendringene

Man skulle egentlig tro at de som bor her skulle bli mer skremt klimaforskernes dystre funn. Men de vi møter er ikke redde. For dem sørger varmere vær og issmelting for at livet blir bedre.

– Selvfølgelig tenker vi på dem som er mye mer påvirket av klimaendringene. For oss er de en god ting. I hvert fall når man kommer herfra, sier Aakattak Sandgreen.

SMELTER: Hetebølgen i sommer sørget for rekordsmelting på Grønland. Foto: Aage Aune/ TV 2

Havisen forsvant

Vi møter ham i byen Ilulissat, som ligger rett ved Diskobukta. Aakattak, som har vokst opp vest på Grønland, forteller oss at mye har forandret seg mens han har vokst opp. I store deler av året pleide havis å dekke bukten.